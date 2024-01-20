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TikTok Çocuklar İçin Tehlikeli mi? - Son Dakika
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TikTok Çocuklar İçin Tehlikeli mi?

TikTok son yıllarda çocuklara yönelik içerikleriyle tartışma konusu haline geldi. ABD'nin Iowa eyaleti, TikTok'a karşı yeni bir dava açtı ve şirketin çocukları yanlış yönlendirdiği iddia edildi. TikTok'un eleştirel yorumları gizlemesi ve içerik filtreleme özelliğinin yetersiz olduğu belirtildi. TikTok'a yönelik içerik endişeleri farklı ABD eyaletlerinde de tartışma konusu haline gelmiş durumda.

TikTok Çocuklar İçin Tehlikeli mi?
20.01.2024 - 14:31,
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TikTok son yıllarda çocuklara yönelik içerikleriyle tartışma konusu haline geldi. Pek çok ülkede dava açılırken, Çin merkezli olmasından kaynaklı yasaklama kararları da çıktı. Birçok ülkenin devlet kurumlarında TikTok kullanmak yasaklandı. Peki TikTok çocuklar için tehlikeli bir platform mu?

ABD: TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

ABD'nin Iowa eyaleti, TikTok'a karşı yeni bir dava açtı. Dava kapsamında şirketin, çocuklarının maruz kalabileceği içerik türleri konusunda ebeveynleri yanlış yönlendirdiği iddia ediliyor. Davaya bakan başsavcı, TikTok'ta genç kullanıcılar için uygun olmayacak içeriklerin bulunduğunu belirtti.

TikTok Çocuklar İçin Tehlikeli mi?

Davaya göre TikTok, uygulama mağazalarındaki eleştirel yorumları gizlemeyi tercih ediyor. Böylece uygulamayı App Store gibi pazarlarda inceleyen ebeveynlerin yanlış yönlendirilmesine yol açıyor. Başsavcı, TikTok'un 12+ yaş olarak derecelendirmesine de itiraz etti.

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Iowa, kendi araştırmaları sonucunda TikTok'ta; küçük yaştaki çocukları tehlikeye atabilecek danslar, uyuşturucu kullanma talimatları ve kendine zarar vermeyi teşvik eden içerikler olduğunu söyledi. Bu da 13 yaşında bir çocuğun videolardan kötü etkilenebileceği anlamına geliyor.

Iowa ayrıca TikTok'un genç kullanıcılar için çeşitli içerikleri filtreleyen "Kısıtlı Modu" hakkında da dava açtı. Araştırma, bu özelliğin şirketin iddia ettiği gibi videoları sansürlemediğini savunuyor. Hatta küçük yaştaki profillerin trend olan bu videoları izlemeye zorlandığı belirtildi.

Iowa, Tüketici Dolandırıcılığı Yasasını ihlal ettiği iddiasıyla TikTok'a karşı tedbir kararı talep etti. TikTok'ua yönelik içerik endişeleri Indiana, Arkansas ve Utah gibi farklı ABD eyaletlerinde de tartışma konusu haline gelmiş durumda.

Kaynak: Shiftdelete
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