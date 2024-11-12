TikTok, İngilizce ve Teknoloji Eğitimi Yayınlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

TikTok, İngilizce ve Teknoloji Eğitimi Yayınlıyor

TikTok, İngilizce ve Teknoloji Eğitimi Yayınlıyor

TikTok, İngilizce ve teknoloji derslerini Kasım ayında yeniden yayınlayarak gençlere fırsatlar sunuyor.

12.11.2024 14:31
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GENÇLERİN eğitim ve kariyer alanındaki fırsatlarını genişletmek amacıyla eğitim yayınları başlatan TikTok LIVE, İngilizce ve teknoloji derslerini yeniden yayınlıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için İngilizce eğitimleri kasım ayı boyunca her perşembe, teknoloji eğitimleri de yine kasım ayı boyunca her cuma günü yayında olacak. 19: 00-22: 00 saatleri arasında yayınlanacak dersler TikTok LIVE hesabından izlenebilir.

Şirket, Meet2Talk platformu tarafından verilen, başlangıçtan ileri seviyeye kadar her düzeye hitap eden İngilizce derslerin, özellikle yurtdışında eğitim ve kariyer fırsatları arayan üniversite öğrencileri ve genç çalışanlardan yoğun ilgi gördüğünü bildirdi. Dil becerilerini geliştirmek ve dil engelini aşmak isteyen gençler için tekrar yayınlanacak olan bir eğitim serisi olduğunu belirten TikTok, gençlere yeni eğitim ve iş kapıları aralamayı hedeflediğini açıkladı.

'DAHA FAZLA GENCE ULAŞMAYI AMAÇLIYOR'

Şirket, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yazılımcı topluluğu Patika.dev işbirliğiyle hazırlanan teknoloji derslerinde ise yazılım, makine öğrenmesi, yapay zeka ve blok zinciri gibi alanlarda temel sunulan bilgiler sayesinde izleyiciler modern teknoloji dünyasına ilişkin donanımlarını artırdı. Eğitim ve kariyer yolunda gençlerin yanında olan TikTok, her iki serinin yoğun ilgi görmesi üzerine dersleri yeniden yayınlayarak daha fazla gence ulaşmayı amaçlıyor."

KASIM AYI BOYUNCA İZLENEBİLİR

İngilizce dersleri kasım ayı boyunca her perşembe günü (14, 21 ve 28 Kasım), teknoloji eğitimleri ise yine kasım ayı boyunca her cuma günü (15, 22 ve 29 Kasım) 19: 00-22: 00 saatleri arasında TikTok LIVE hesabından izlenebilir.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TikTok, İngilizce ve Teknoloji Eğitimi Yayınlıyor - Son Dakika

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