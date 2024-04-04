TME Ürün Kataloğuna Yeni Brainboxes Siviçler Eklendi

TME ürün kataloğuna kısa süre önce yerel gigabit ağ altyapıları için tasarlanmış olan yeni Brainboxes siviçler eklendi. İngiliz firması her zaman modern endüstriye yönelik çözümlere odaklanmaktadır; burada Arduino veya Raspberry Pi gibi popüler platformlara dayanan Ethernet ve IoT modülleri üzerinden proses kontrolünü merkezi hale getirmek kilit rol oynamaktadır.
TME gigabit ethernet anahtarı neler sunuyor?
Yeni Brainboxes siviçler iki çifte ayrılmaktadır. Aslında SW-114 ve SW-514 ile SW-084 ve SW-584 model çiftleri aynı ürünlerin farklı muhafazalara yerleştirilmiş çeşitleridir. SW-114 (muhafazasız model) ve SW-514 (DIN raya monteli model) alıcılar arasında ağ sinyali dağıtımına yönelik geleneksel, yönetilmeyen siviçlerdir.
Standart ağ kablolarını destekleyen dört Ethernet portuna (RJ-45) sahiptir. Bir önemli özellikleri, 5 V ile 30 V DC arasında geniş bir güç besleme gerilimi aralığı ile çalışabilmeleridir, böylece sistem bünyesinde zaten mevcut sayısız güç besleme hattına bağlanabilirler.
Dahası, kesintisiz çalışma sağlamak için iki bağımsız kaynaktan güç beslenebilmektedir. Bu siviçler -40°C ile 80°C arasındaki sıcaklıkların üstesinden gelebilecek şekilde tasarlandıklarından geniş termal tolerans aralığı bir diğer önemli özelliktir; bu sayede "sıradan" ürünler için uygun olmayan ve hatta mahzurlu sayılan şartlarda çalışabilmektedirler.
SW-084 ve SW-584 modellerinin parametreler ve özellikleri yukarıda anlatılan modellere benzerdir, belirtilen ilk model pano veya duvara monteli bir muhafazada yer almaktadır (ve çalışma sıcaklığı aralığı bir miktar daha dardır). SFP arayüz desteği bu ürünlerin en önemli özelliğidir. Small Form-factor Pluggable standardı özellikle büyük ölçekli endüstriyel tesislerde popüler bir çözümdür.
Kullanılan modele bağlı olarak çeşitli kablolar (hem geleneksel hem de fiber optik kablolar) kullanarak uzun mesafeler boyunca iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Etkileyici parametreler, çeşitli modeller ve SFP desteği gibi özellikler Brainboxes siviçleri hızlı, modern ve ölçeklenebilir endüstriyel ağlar kurmak için mükemmel bir çözüm yapmaktadır.
Son Dakika › Teknoloji › TME Ürün Kataloğuna Yeni Brainboxes Siviçler Eklendi - Son Dakika Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) karbondioksit ile sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak, Avrupa Birliğine (AB) ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izini belirleyecek. KBÜ Demir Çelik Enstitüsü ile KARÇEL arasında imzalanan sözleşme ile KARÇEL'in faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit ve sera gazı emisyonları hesaplanacak ve AB'ye ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izi raporlanacak. Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 10 şüpheli yakalandı ve 13 işlem başlatıldı. Ekipler, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 101 kullanıcıyı tespit etti. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 80 vatandaş bilgilendirildi. Kayseri Üniversitesi, Doç. Dr. Ali Gezer'in yürütücülüğünü yaptığı 'Konutlarda Bütünleşik Enerji Kontrolü' adlı TÜBİTAK projesinin sunumunu gerçekleştirdi. Proje, enerji yönetiminde yeni bir dönemi başlatma potansiyeline sahip olup, bireylerin konforlu ve enerji tasarruflu bir yaşam sürmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Projenin yürütücüsü ve ekibi tebrik edilerek, benzer bilimsel çalışmaların devam edeceği belirtilmiştir. Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, sanal ortamda dolaşan bilginin yüzde 80'den fazlasının dezenformasyon ya da manipülasyon içerdiğini söyledi. Eren, verilerin bireysel ve toplumsal anlamda yol haritası olabileceğine dikkat çekti ve Ulusal Açık Veri Portalı projesinin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini belirtti. Vestel, elektrikli araçlar için 1.000 kW (1 MW) hızında şarj edebilecek şarj istasyonu üreteceğini duyurdu. Bu hamle, elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak ve şarj sürelerini kısaltmak amacıyla yapılan bir yatırım olarak değerlendiriliyor. EasyCep, önümüzdeki günlerde Azerbaycan şubesiyle yurt dışında ilk kendi premium deneyim ve satış mağazasını açacak. Apple, geçen yıl düzenlediği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. AnTuTu tarafından paylaşılan son liste, mart ayının en hızlı Apple ürününün 12.9 inç iPad Pro 6 olduğunu gösteriyor. Listede ayrıca iPad Pro 4, iPad Pro 3, iPad Pro 5 ve iPhone 15 Pro modelleri de yer alıyor. Oppo, Nisan ayında kullanıcılara sunacağı ColorOS 14 işletim sistemi güncellemesi için hangi modellerin destekleneceğini açıkladı. Oppo kullanıcıları, Android 14'ün çıkışını beklerken, ColorOS 14 güncellemesini alacakları modelleri öğrenebilirler. Xiaomi, ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7'nin lansmanıyla elektrikli araç pazarında büyük bir etki yaratmayı başardı. Şirket, SU7 için şimdiden 100 binden fazla ön sipariş aldığını açıkladı. Yüksek ön sipariş rakamları, Xiaomi'nin otomotiv sektörüne girişiyle büyük etki yaratabileceğini gösteriyor. Renault ve Volvo Group, Fransız nakliye şirketi CMA CGM Group ile birleşerek Flexis adında yeni bir elektrikli Van girişimi başlattı. Flexis, ticari araçların Tesla'sı olmak için yola çıkıyor ve esnek bir platform üzerine inşa edilecek araçlarla minibüs endüstrisini dönüştürmeyi hedefliyor. İlk üretimler Renault'nun Fransa'daki fabrikasında başlayacak ve Flexis'in temel odak noktası yazılım olacak. Renault ve Volvo, Flexis'in yüzde 90'lık hissesine sahip olacak ve CMA CGM Group ise yüzde 10'luk kısmı yönetecek. Elektrikli ticari araçların Avrupa'da büyüme potansiyeli yüksek olduğu düşünülüyor.
ÖzellikleriEndüstriyel modül tipi: Ethernet siviçModül türü: yönetilmeyenPort sayısı*: 4 veya 5Veri iletim hızı: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 GbpsMontaj yöntemi*: gömülü, DIN ray için, vidalıKonnektör tipi *: RJ45, SFPMuhafaza malzemesi: plastikIP sınıfı*: IP00, IP20, IP30Çalışma sıcaklığı*: -10…60°C veya -40…80°C
Son Dakika › Teknoloji › TME Ürün Kataloğuna Yeni Brainboxes Siviçler Eklendi - Son Dakika
Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) karbondioksit ile sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak, Avrupa Birliğine (AB) ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izini belirleyecek. KBÜ Demir Çelik Enstitüsü ile KARÇEL arasında imzalanan sözleşme ile KARÇEL'in faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit ve sera gazı emisyonları hesaplanacak ve AB'ye ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izi raporlanacak.
Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 10 şüpheli yakalandı ve 13 işlem başlatıldı. Ekipler, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 101 kullanıcıyı tespit etti. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 80 vatandaş bilgilendirildi.
Kayseri Üniversitesi, Doç. Dr. Ali Gezer'in yürütücülüğünü yaptığı 'Konutlarda Bütünleşik Enerji Kontrolü' adlı TÜBİTAK projesinin sunumunu gerçekleştirdi. Proje, enerji yönetiminde yeni bir dönemi başlatma potansiyeline sahip olup, bireylerin konforlu ve enerji tasarruflu bir yaşam sürmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Projenin yürütücüsü ve ekibi tebrik edilerek, benzer bilimsel çalışmaların devam edeceği belirtilmiştir.
Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, sanal ortamda dolaşan bilginin yüzde 80'den fazlasının dezenformasyon ya da manipülasyon içerdiğini söyledi. Eren, verilerin bireysel ve toplumsal anlamda yol haritası olabileceğine dikkat çekti ve Ulusal Açık Veri Portalı projesinin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini belirtti.
Vestel, elektrikli araçlar için 1.000 kW (1 MW) hızında şarj edebilecek şarj istasyonu üreteceğini duyurdu. Bu hamle, elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak ve şarj sürelerini kısaltmak amacıyla yapılan bir yatırım olarak değerlendiriliyor.
EasyCep, önümüzdeki günlerde Azerbaycan şubesiyle yurt dışında ilk kendi premium deneyim ve satış mağazasını açacak.
Apple, geçen yıl düzenlediği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. AnTuTu tarafından paylaşılan son liste, mart ayının en hızlı Apple ürününün 12.9 inç iPad Pro 6 olduğunu gösteriyor. Listede ayrıca iPad Pro 4, iPad Pro 3, iPad Pro 5 ve iPhone 15 Pro modelleri de yer alıyor.
Oppo, Nisan ayında kullanıcılara sunacağı ColorOS 14 işletim sistemi güncellemesi için hangi modellerin destekleneceğini açıkladı. Oppo kullanıcıları, Android 14'ün çıkışını beklerken, ColorOS 14 güncellemesini alacakları modelleri öğrenebilirler.
Xiaomi, ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7'nin lansmanıyla elektrikli araç pazarında büyük bir etki yaratmayı başardı. Şirket, SU7 için şimdiden 100 binden fazla ön sipariş aldığını açıkladı. Yüksek ön sipariş rakamları, Xiaomi'nin otomotiv sektörüne girişiyle büyük etki yaratabileceğini gösteriyor.
Renault ve Volvo Group, Fransız nakliye şirketi CMA CGM Group ile birleşerek Flexis adında yeni bir elektrikli Van girişimi başlattı. Flexis, ticari araçların Tesla'sı olmak için yola çıkıyor ve esnek bir platform üzerine inşa edilecek araçlarla minibüs endüstrisini dönüştürmeyi hedefliyor. İlk üretimler Renault'nun Fransa'daki fabrikasında başlayacak ve Flexis'in temel odak noktası yazılım olacak. Renault ve Volvo, Flexis'in yüzde 90'lık hissesine sahip olacak ve CMA CGM Group ise yüzde 10'luk kısmı yönetecek. Elektrikli ticari araçların Avrupa'da büyüme potansiyeli yüksek olduğu düşünülüyor.
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