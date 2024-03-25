Togg 1.4.0 Güncellemesiyle Yüz Tanıma ve Yeni Temalar Sunuyor - Son Dakika
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Teknoloji

Togg 1.4.0 Güncellemesiyle Yüz Tanıma ve Yeni Temalar Sunuyor

Togg 1.4.0 Güncellemesiyle Yüz Tanıma ve Yeni Temalar Sunuyor

Togg 1.4.0 güncellemesiyle birlikte yerli otomobilde yüz tanıma özelliği, yeni temalar, aksesuar modda far ve ekran kapama gibi özellikler sunulacak. Güncellemeyle birlikte sürücüler otomobile şifre girmeden yüz tanıma ile otomatik oturum açabilecekler. Ayrıca farklı renk temalarıyla araç iç tasarımı kişiselleştirilebilecek ve aksesuar modunda far ve ekran kapatılabilecek. Togg 1.4.0 güncellemesi şu anda test ediliyor.

25.03.2024 16:42
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Standart otomobilden öte bir bilgisayar gibi çalışan Togg, son güncellemesiyle önemli yenilikler sunuyor. Togg 1.4.0 güncellemesi ile yüz tanımayla giriş, yeni temalar, aksesuar modda far ve ekran kapama gibi özellikler sunulacağı ortaya çıktı.

Togg 1.4.0 güncellemesi neler getiriyor?

Yerli otomobil için verilen güncellemenin en büyük odak noktası yüz tanıma özelliği oldu. Artık otomobile binerken şifre girmeye gerek kalmayacak. Kameralar kullanıcının yüzünü tanıyarak otomatik oturum açacak.

Togg 1.4.0 Güncellemesiyle Yüz Tanıma ve Yeni Temalar Sunuyor

Diğer bir yenilik ise tema seçeneklerinin çeşitlendirilmesi oldu. Gri, mavi, yeşil, siyah gibi farklı renk temaları sunuldu. Böylece sürücü isteğine göre temayı kişiselleştirebilecek. Bu da araç içerisinde daha özelleşmiş bir tasarım sunacağı anlamına geliyor.

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Önemli bir diğer değişiklik ise aksesuar modunda far ve ekranı kapatma seçeneğinin eklenmesi oldu. Böylece araç çalıştırılmadan da farlar kapatılabilecek. Bu kullanıcı deneyiminde hem pratiklik hem de verim sağlayacak.

Öte yandan Elektronik Denge Kontrolü (EDS) özelliği de isteğe bağlı olarak kapatılabilecek. Görsellik açısından bazı iyileştirmeler de yolda. Ekran üzerindeki yazı tipleri, butonlar ve menüler bazı ufak tasarım yeniliklerinden geçecek.

Performans ve kullanıcı deneyiminde ise geçişlerin daha akıcı hale geldiği ifade edildi. Ayrıca ekran daha canlı ve net görünecek.

Togg 1.4.0 Güncellemesiyle Yüz Tanıma ve Yeni Temalar Sunuyor

1.4.0 güncellemesi şu anda çeşitli Togg kullanıcıları arasında test ediliyor. Daha fazla detay geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz, ShiftDelete.Net'i takip etmeyi unutmayın.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Togg 1.4.0 Güncellemesiyle Yüz Tanıma ve Yeni Temalar Sunuyor - Son Dakika

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