Standart otomobilden öte bir bilgisayar gibi çalışan Togg, son güncellemesiyle önemli yenilikler sunuyor. Togg 1.4.0 güncellemesi ile yüz tanımayla giriş, yeni temalar, aksesuar modda far ve ekran kapama gibi özellikler sunulacağı ortaya çıktı.
Togg 1.4.0 güncellemesi neler getiriyor?
Yerli otomobil için verilen güncellemenin en büyük odak noktası yüz tanıma özelliği oldu. Artık otomobile binerken şifre girmeye gerek kalmayacak. Kameralar kullanıcının yüzünü tanıyarak otomatik oturum açacak.
Diğer bir yenilik ise tema seçeneklerinin çeşitlendirilmesi oldu. Gri, mavi, yeşil, siyah gibi farklı renk temaları sunuldu. Böylece sürücü isteğine göre temayı kişiselleştirebilecek. Bu da araç içerisinde daha özelleşmiş bir tasarım sunacağı anlamına geliyor.
132132123
Önemli bir diğer değişiklik ise aksesuar modunda far ve ekranı kapatma seçeneğinin eklenmesi oldu. Böylece araç çalıştırılmadan da farlar kapatılabilecek. Bu kullanıcı deneyiminde hem pratiklik hem de verim sağlayacak.
Öte yandan Elektronik Denge Kontrolü (EDS) özelliği de isteğe bağlı olarak kapatılabilecek. Görsellik açısından bazı iyileştirmeler de yolda. Ekran üzerindeki yazı tipleri, butonlar ve menüler bazı ufak tasarım yeniliklerinden geçecek.
Performans ve kullanıcı deneyiminde ise geçişlerin daha akıcı hale geldiği ifade edildi. Ayrıca ekran daha canlı ve net görünecek.
1.4.0 güncellemesi şu anda çeşitli Togg kullanıcıları arasında test ediliyor. Daha fazla detay geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz, ShiftDelete.Net'i takip etmeyi unutmayın.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Togg 1.4.0 Güncellemesiyle Yüz Tanıma ve Yeni Temalar Sunuyor - Son Dakika
Xiong'an Demiryolu İstasyonu, mimari harikası tasarımıyla dikkat çekiyor. İstasyonun çatısı, fotovoltaik enerji santrali olarak kullanılıyor ve yılda ortalama 5,8 milyon kilovat-saat elektrik üretebiliyor. Bu sayede karbondioksit emisyonu azaltılıyor ve yeşil enerji sağlanıyor. Xiong'an bölgesinin ilk büyük altyapı projesi olan istasyon, başkent Beijing ile bölgeyi birleştirme konusunda önemli bir rol oynuyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, kentteki teknoloji yatırımlarından dolayı Başkan Mehmet Sekmen'i kutladı.
Karşıyaka Belediyesi tarafından İzmir'de düzenlenecek olan 'Dönüşüm Ideathonu' etkinliği, Kolektif Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencilerinin sıfır atık inovasyonu konusundaki fikir ve projeleri yarışacak.
Co-Founder Academy ve Marmara Üniversitesi'nin MX Incubation ile birleşerek oluşturduğu MX GreenTech Kuluçka Programı, girişimcilere sürdürülebilir ve dijital bir geleceğe hazırlanma fırsatı sunuyor. Program, tekstil teknolojileri, enerji yönetimi, akıllı şehirler, atık yönetimi, su verimliliği, robotik otomasyon, üretim teknolojileri, turizm ve finans gibi alanlarda yenilikçi projeleri desteklemeyi hedefliyor. Katılımcılara özel eğitimler ve mentorluk desteği sağlayan program, sadece bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında geniş bir ağa erişim imkanı sunuyor. Başvurular 1 Nisan 2024 tarihine kadar devam ediyor.
İstatistiğe dayalı analizler iş dünyasında uzun süredir başarıyla kullanılıyor. Ancak, makine öğrenimi teknolojilerinin ve veriye dayalı çözümlerin gelişimiyle birlikte bu alanda yeni yollar açıldı. Modern tahmine dayalı modeller, işletmelere kullanıcı davranışını ve belirli eylem ve olayların olasılığını doğru bir şekilde öngörme olanağı sunar, bu da onları pazarlama dahil birçok alanda değerli bir teknoloji haline getirir.
Milli Eğitim Bakanlığı, TUBİTAK iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil elektronik posta sistemi duyurdu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu sistem, bakanlığın diğer sistemlerdeki özellikleri bir arada sunacak. Hedef, en az 100 bin okul ve eğitim kurumu tarafından kullanılabilmesi. Sistem, iletişimi kolaylaştıracak, dijitalleşmeyi destekleyecek ve yönetimsel işlemlerin hızlanmasına katkı sağlayacak bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca güvenli bir erişim için iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği de bulunacak.
TBMM'nin B sınıfı ehliyet sahiplerinin haklarını genişletmek için düzenleme yapmaya hazırlandığı bildirildi. Yeni düzenlemeyle B sınıfı ehliyet sahipleri, A2 600 cc motosikletleri kullanma hakkına sahip olacak.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli teknoloji şirketleri Apple, Google ve Facebook’un ana şirketi Meta hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Komisyon, ABD şirketlerinin Avrupa Dijital Pazarlar Yasası’nın (DMA) öngördüğü internet kurallarına uymak için yeterli çabayı göstermediklerinden şüpheleniyor. Teknoloji şirketlerinin AB yasalarını ihlal ettiği saptanırsa, onlarca milyar euroluk cezalarla karşı karşıya kalacakları belirtiliyor.
Gebze Belediyesi, WhatsApp hattı üzerinden dijital asistanı hizmetinin ardından şimdi de WhatsApp ve web sayfası üzerinden gelen talepleri yapay zeka ile yönetmeye başladı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olan Gebze Belediyesi, operatör yardımı olmadan vatandaşların başvurularının ilgili birimlere daha hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Bu uygulamayla iletişim ve hizmet süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefleyen Gebze Belediyesi'nin 2020'de kurduğu iletişim yönetim sistemi ve merkezi, vatandaşların taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirip başvuru sahiplerini her aşamada bilgilendirmesiyle öne çıkıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?