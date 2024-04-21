Togg için yeni kredi miktarları ve faiz oranları ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Togg için yeni kredi miktarları ve faiz oranları ortaya çıktı

Togg için yeni kredi miktarları ve faiz oranları ortaya çıktı

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg için kredi çekmek kolaylaşıyor. Yeni kredi miktarları ve faiz oranları açıklandı. Togg kredileri 800 bin TL'ye kadar çıkabilecek ve daha uzun vadeli kredi imkanı sunacak. Bu düzenlemeyle Togg sahibi olmak daha kolay hale gelecek.

21.04.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg için kredi çekmek kolaylaştı. X platformunda ortaya çıkan paylaşımda Togg için yeni kredi miktarları ve faiz oranları ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi elektrikli otomobiller için krediler otomobil fiyatına göre değişiyor.

Yeni TOGG kredileri ve faiz oranları ortaya çıktı!

Türkiye'nin otomobil girişimi Togg, hali hazırda Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobili. Togg için yeni ortaya çıkan kredi oranları satışları daha da artırabilir. Bu anlamda Togg kredileri 800 bin TL'ye kadar çıkacak gibi görünüyor. Aslında Togg, Nisan ayı için 800 bin TL'ye varan 12 ay vadeli kredi fırsatını açıklamıştı. Bu ortaya çıkan yeni sızıntıya bakılırsa daha uzun vadeli olarak da 800 bin TL'ye kadar kredi çekmek mümkün olacak.

Togg için yeni kredi miktarları ve faiz oranları ortaya çıktı

Şu an için geçerli olan elektrikli otomobil kredi ve faiz oranları ise şu şekilde:

0-1.600.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar ve 48 ay,

1.600.001-3.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar ve 36 ay,

3.000.001-4.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30' una kadar ve 24 ay,

4.000.001-5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20'sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.

Togg'dan uygun fiyatlı Togg T8X! Tanıtım tarihi açıklandı

Sızan bu listenin henüz resmi olarak yayınlanmadığını da hatırlatalım. Buna karşın ortaya çıkan yeni kredilerle yerli ve milli otomobile ulaşmak çok daha kolay hale gelecek.

#sondakika#togg kredileri artti

En son kredi imkanlari aşagidaki gibi

Ornegin 500bintl kredi 24 ay faizi sadece %0.1 30ay faizi sadece %0.7#kredi #faiz #togg pic.twitter.com/sAJ6yZBvB8

— Göz.Dr????????????????>? ???? (@DrEupwr) April 20, 2024

Paylaşılan görselde yer alan yeni Togg kredileri ve vade oranları ise kısaca şu şekilde karşımıza çıktı:

TUTAR (TL)VADE (ay)MÜŞTERİ FAİZ ORANI (%)500.000240,10%500.000300,71%600.000240,80%600.000301,30%700.000241,28%700.000301,70%800.000241,63%800.000301,99%

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 432 bin 600 lira, T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 673 bin lira, T10X V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 823 bin TL fiyata sahip.

Togg kredileri için yapılan bu düzenleme sizce nasıl olmuş? Bu düzenleme sonrası Togg sahibi olmak ister misiniz? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, TOGG, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Togg için yeni kredi miktarları ve faiz oranları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye'de En Çok Satan Oyun Konsolu Üreticileri
    13:09 Türkiye'de En Çok Satan Oyun Konsolu Üreticileri

    Türkiye'de en çok satan konsol üreticileri arasında Sony, Microsoft ve Nintendo yer alıyor. Statcounter'ın verilerine göre, Sony yüzde 59.99 pazar payıyla birinci sırada yer alırken, Microsoft yüzde 39.94'lük dilimle ikinci sırada bulunuyor. Nintendo ise pazarın yüzde 0.07'sini elinde tutuyor.

  • Far Cry 7'nin Geliştirilme Aşamasında Olduğu ve Cillian Murphy'nin Başrolde Olabileceği Sızıntıları
    13:09 Far Cry 7'nin Geliştirilme Aşamasında Olduğu ve Cillian Murphy'nin Başrolde Olabileceği Sızıntıları

    Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 7'nin geliştirilme aşamasında olduğu ve ünlü oyuncu Cillian Murphy'nin başrolde olabileceği sızıntılarla ortaya çıktı. Murphy'nin muhtemel rolü, oyunseverler arasında büyük heyecan yaratırken, oyunun da doğrusal olmayan bir hikayeye sahip olacağı ve oyuncuların ailesinin kaçırılmasıyla başlayacak bir maceraya atılacağı belirtiliyor. Ubisoft'un resmi açıklamalarını beklerken, Far Cry 7'nin ne gibi sürprizlerle dolu olacağı merakla bekleniyor.

  • Van'da Yazılım Projesi ile Geleceğin Teknoloji Uzmanları Yetişiyor
    12:38 Van'da Yazılım Projesi ile Geleceğin Teknoloji Uzmanları Yetişiyor

    Van Valiliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Yazılım Van Projesi' kapsamında, 40 öğrenciye yazılım eğitimleri veriliyor. Öğrenciler, yazılım geliştirme, kodlama, veri analizi, yapay zeka gibi konularda uzmanlaşarak sertifika alıyor. Proje sayesinde iş bulma imkanı elde eden öğrenciler, yazılım alanında önemli projeler geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, projede yer alan İnnovan Girişimcilik Merkezi, gençlere girişimcilik konusunda da destek sağlıyor.

  • İngiltere'de Doğanların Hayat Boyu Sigaraya Erişimi Yasaklanacak
    11:39 İngiltere'de Doğanların Hayat Boyu Sigaraya Erişimi Yasaklanacak

    İngiltere'de 2009'dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı parlamentoda onaylandı. Bu yılın sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen yasa, dünyanın herhangi bir yerinde uygulamaya giren en sert sigara yasaklarından biri olacak. İngiltere'deki yasak, 15 yaşına giren çocukların hayatları boyunca sigara almasını engelleyecek ve mevcut yasalarla birlikte 18 yaşın üzerindeki kişilere tütün ürünleri satışını da kademeli olarak azaltacak. Sigara yasağı, diğer ülkelerde de uygulanmakta olup, sigara yasalarının etkili olduğu ve sigara kullanımının azaldığı gözlemlenmektedir.

  • Çin, Yüksek Çözünürlüklü Ay Jeolojik Haritası Setini Yayımladı
    11:26 Çin, Yüksek Çözünürlüklü Ay Jeolojik Haritası Setini Yayımladı

    Çin, Pazar günü 1:2,5 milyon ölçekli Ay jeolojik haritası setini yayımladı. Bu harita, gelecekteki Ay araştırmaları ve keşifleri için temel veriler sağlayan dünyadaki ilk yüksek çözünürlüklü tamamlanmış Ay jeolojik haritasıdır.

  • Tesla, ABD için Model Y / X / S fiyatını düşürdü!
    11:10 Tesla, ABD için Model Y / X / S fiyatını düşürdü!

    Tesla, son dönemlerde elektrikli otomobil pazarında rekabetçi fiyat sunan firmalar nedeniyle ciddi bir gerileme yaşıyor. Şirket, ABD için Model Y / X / S fiyatını 2 bin dolar düşürerek satışları artırmayı hedefliyor.

  • Counter-Strike 2'de Hile Kullanımı Yaygınlaşıyor: Valve Oyunculardan Tepki Alıyor
    11:10 Counter-Strike 2'de Hile Kullanımı Yaygınlaşıyor: Valve Oyunculardan Tepki Alıyor

    Valve, Counter-Strike 2'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte hile kullanımının yaygın olduğu iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Bir hile geliştiricisi, oyunun en iyi oyuncular listesinde yer alan ilk yüz oyuncudan 95'inin hile kullanımıyla ilişkili olduğunu öne sürdü. Bu durum, oyun toplulukları arasında büyük bir tartışma başlattı ve Valve'ın nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

  • LittleBigPlanet 3'ün sunucuları süresiz olarak kapatıldı
    11:09 LittleBigPlanet 3'ün sunucuları süresiz olarak kapatıldı

    Sony, LittleBigPlanet 3'ün sunucularını süresiz olarak kapatma kararı aldı. Oyunun sunucuları, teknik sorunlar nedeniyle çevrim dışı hale getirilmişti ve şimdi de tamamen kapatıldı. Bu durum, kullanıcıların hesaplarının da inaktif hale getirildiği anlamına geliyor. Oyunda bulunan Yaratıcılık Modu ile hazırlanan haritalar da artık erişilemez durumda.

  • Pixel 9 Serisi ile Yapay Zeka Özellikleri Ortaya Çıktı
    11:09 Pixel 9 Serisi ile Yapay Zeka Özellikleri Ortaya Çıktı

    Pixel 9 serisi ile gelecek yapay zeka özellikleri, yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı. Google'ın AI Core kodlarında bulunan detaylar, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka uygulamalarının olduğunu gösteriyor. Yeni Pixel serisi, metin özetleme, görsel oluşturma ve sohbet özelliği gibi yapay zeka özelliklerini entegre sunacak. Ancak cihaz içi yapay zeka özelliklerinin bulut desteğiyle de çalışması muhtemel. Pixel 9 modellerinin cihaz içi yapay zeka özellikleriyle geleceği iddia ediliyor.

  • Türkiye'nin Aşı Üretim Üssü Tamamlanma Noktasına Geldi
    11:08 Türkiye'nin Aşı Üretim Üssü Tamamlanma Noktasına Geldi

    Sağlık Bakanlığı öncülüğünde inşa edilen Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı tamamlanma noktasına geldi. Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı TURKOVAC aşısını geliştirerek aşı üreten 9 ülkeden biri oldu. Merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek. İlk etabın yıl sonuna kadar açılması hedefleniyor ve merkezin tamamlanmasıyla Türkiye'nin aşı üretiminde söz sahibi olması amaçlanıyor.


13:31 Çikolata tartışması alevleniyor Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO’sunda art arda yeni açıklamalar Çikolata tartışması alevleniyor! Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO'sunda art arda yeni açıklamalar
11:44 Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor PKK’yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! PKK'yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret
11:14 TBMM’de gündem bu hafta epey yoğun Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor TBMM'de gündem bu hafta epey yoğun! Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor
10:42 Abdullah Zeydan: Kayyum yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi’ni 8,5 milyar TL borca sokmuş Abdullah Zeydan: Kayyum yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi'ni 8,5 milyar TL borca sokmuş
12:38 Survivor All Star’da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı: Yarışmacılar şarkı yarışmasında hünerlerini sergileyecek
11:29 İstanbul’da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı İstanbul'da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı
11:09 Devlet hastanesinde gizli kamera skandalı Yıllarca kaydetmiş Devlet hastanesinde gizli kamera skandalı! Yıllarca kaydetmiş
11:00 Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım
10:39 Kırgızistan’da sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti Kırgızistan'da sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti
10:16 İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
10:14 Hamile köpeği vurup kaçtılar 1 yavrusunu yitirdi Hamile köpeği vurup kaçtılar! 1 yavrusunu yitirdi
10:10 Tatbikatta 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp Tatbikatta 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp
09:45 Küflü çikolata tartışması Patiswiss’in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt
09:33 Kentte günlüğü bin 500 liraya işçi bulunamıyor Kentte günlüğü bin 500 liraya işçi bulunamıyor
09:08 Firari kadın kömürlükte yakalandı Suçu ortaya çıktı Firari kadın kömürlükte yakalandı! Suçu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 14:06:31. #1.13#
SON DAKİKA: Togg için yeni kredi miktarları ve faiz oranları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement