Yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg için kredi çekmek kolaylaştı. X platformunda ortaya çıkan paylaşımda Togg için yeni kredi miktarları ve faiz oranları ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi elektrikli otomobiller için krediler otomobil fiyatına göre değişiyor.
Yeni TOGG kredileri ve faiz oranları ortaya çıktı!
Türkiye'nin otomobil girişimi Togg, hali hazırda Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobili. Togg için yeni ortaya çıkan kredi oranları satışları daha da artırabilir. Bu anlamda Togg kredileri 800 bin TL'ye kadar çıkacak gibi görünüyor. Aslında Togg, Nisan ayı için 800 bin TL'ye varan 12 ay vadeli kredi fırsatını açıklamıştı. Bu ortaya çıkan yeni sızıntıya bakılırsa daha uzun vadeli olarak da 800 bin TL'ye kadar kredi çekmek mümkün olacak.
Şu an için geçerli olan elektrikli otomobil kredi ve faiz oranları ise şu şekilde:
0-1.600.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar ve 48 ay,
1.600.001-3.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar ve 36 ay,
3.000.001-4.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30' una kadar ve 24 ay,
4.000.001-5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20'sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.
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Sızan bu listenin henüz resmi olarak yayınlanmadığını da hatırlatalım. Buna karşın ortaya çıkan yeni kredilerle yerli ve milli otomobile ulaşmak çok daha kolay hale gelecek.
Paylaşılan görselde yer alan yeni Togg kredileri ve vade oranları ise kısaca şu şekilde karşımıza çıktı:
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 432 bin 600 lira, T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 673 bin lira, T10X V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 823 bin TL fiyata sahip. Togg kredileri için yapılan bu düzenleme sizce nasıl olmuş? Bu düzenleme sonrası Togg sahibi olmak ister misiniz? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Son Dakika › Teknoloji › Togg için yeni kredi miktarları ve faiz oranları ortaya çıktı - Son Dakika Türkiye'de en çok satan konsol üreticileri arasında Sony, Microsoft ve Nintendo yer alıyor. Statcounter'ın verilerine göre, Sony yüzde 59.99 pazar payıyla birinci sırada yer alırken, Microsoft yüzde 39.94'lük dilimle ikinci sırada bulunuyor. Nintendo ise pazarın yüzde 0.07'sini elinde tutuyor. Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 7'nin geliştirilme aşamasında olduğu ve ünlü oyuncu Cillian Murphy'nin başrolde olabileceği sızıntılarla ortaya çıktı. Murphy'nin muhtemel rolü, oyunseverler arasında büyük heyecan yaratırken, oyunun da doğrusal olmayan bir hikayeye sahip olacağı ve oyuncuların ailesinin kaçırılmasıyla başlayacak bir maceraya atılacağı belirtiliyor. Ubisoft'un resmi açıklamalarını beklerken, Far Cry 7'nin ne gibi sürprizlerle dolu olacağı merakla bekleniyor. Van Valiliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Yazılım Van Projesi' kapsamında, 40 öğrenciye yazılım eğitimleri veriliyor. Öğrenciler, yazılım geliştirme, kodlama, veri analizi, yapay zeka gibi konularda uzmanlaşarak sertifika alıyor. Proje sayesinde iş bulma imkanı elde eden öğrenciler, yazılım alanında önemli projeler geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, projede yer alan İnnovan Girişimcilik Merkezi, gençlere girişimcilik konusunda da destek sağlıyor. İngiltere'de 2009'dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı parlamentoda onaylandı. Bu yılın sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen yasa, dünyanın herhangi bir yerinde uygulamaya giren en sert sigara yasaklarından biri olacak. İngiltere'deki yasak, 15 yaşına giren çocukların hayatları boyunca sigara almasını engelleyecek ve mevcut yasalarla birlikte 18 yaşın üzerindeki kişilere tütün ürünleri satışını da kademeli olarak azaltacak. Sigara yasağı, diğer ülkelerde de uygulanmakta olup, sigara yasalarının etkili olduğu ve sigara kullanımının azaldığı gözlemlenmektedir. Çin, Pazar günü 1:2,5 milyon ölçekli Ay jeolojik haritası setini yayımladı. Bu harita, gelecekteki Ay araştırmaları ve keşifleri için temel veriler sağlayan dünyadaki ilk yüksek çözünürlüklü tamamlanmış Ay jeolojik haritasıdır. Tesla, son dönemlerde elektrikli otomobil pazarında rekabetçi fiyat sunan firmalar nedeniyle ciddi bir gerileme yaşıyor. Şirket, ABD için Model Y / X / S fiyatını 2 bin dolar düşürerek satışları artırmayı hedefliyor. Valve, Counter-Strike 2'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte hile kullanımının yaygın olduğu iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Bir hile geliştiricisi, oyunun en iyi oyuncular listesinde yer alan ilk yüz oyuncudan 95'inin hile kullanımıyla ilişkili olduğunu öne sürdü. Bu durum, oyun toplulukları arasında büyük bir tartışma başlattı ve Valve'ın nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Sony, LittleBigPlanet 3'ün sunucularını süresiz olarak kapatma kararı aldı. Oyunun sunucuları, teknik sorunlar nedeniyle çevrim dışı hale getirilmişti ve şimdi de tamamen kapatıldı. Bu durum, kullanıcıların hesaplarının da inaktif hale getirildiği anlamına geliyor. Oyunda bulunan Yaratıcılık Modu ile hazırlanan haritalar da artık erişilemez durumda. Pixel 9 serisi ile gelecek yapay zeka özellikleri, yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı. Google'ın AI Core kodlarında bulunan detaylar, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka uygulamalarının olduğunu gösteriyor. Yeni Pixel serisi, metin özetleme, görsel oluşturma ve sohbet özelliği gibi yapay zeka özelliklerini entegre sunacak. Ancak cihaz içi yapay zeka özelliklerinin bulut desteğiyle de çalışması muhtemel. Pixel 9 modellerinin cihaz içi yapay zeka özellikleriyle geleceği iddia ediliyor. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde inşa edilen Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı tamamlanma noktasına geldi. Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı TURKOVAC aşısını geliştirerek aşı üreten 9 ülkeden biri oldu. Merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek. İlk etabın yıl sonuna kadar açılması hedefleniyor ve merkezin tamamlanmasıyla Türkiye'nin aşı üretiminde söz sahibi olması amaçlanıyor.
TUTAR (TL)VADE (ay)MÜŞTERİ FAİZ ORANI (%)500.000240,10%500.000300,71%600.000240,80%600.000301,30%700.000241,28%700.000301,70%800.000241,63%800.000301,99%
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 432 bin 600 lira, T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 673 bin lira, T10X V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 823 bin TL fiyata sahip.
Togg kredileri için yapılan bu düzenleme sizce nasıl olmuş? Bu düzenleme sonrası Togg sahibi olmak ister misiniz? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Togg için yeni kredi miktarları ve faiz oranları ortaya çıktı - Son Dakika
Türkiye'de en çok satan konsol üreticileri arasında Sony, Microsoft ve Nintendo yer alıyor. Statcounter'ın verilerine göre, Sony yüzde 59.99 pazar payıyla birinci sırada yer alırken, Microsoft yüzde 39.94'lük dilimle ikinci sırada bulunuyor. Nintendo ise pazarın yüzde 0.07'sini elinde tutuyor.
Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 7'nin geliştirilme aşamasında olduğu ve ünlü oyuncu Cillian Murphy'nin başrolde olabileceği sızıntılarla ortaya çıktı. Murphy'nin muhtemel rolü, oyunseverler arasında büyük heyecan yaratırken, oyunun da doğrusal olmayan bir hikayeye sahip olacağı ve oyuncuların ailesinin kaçırılmasıyla başlayacak bir maceraya atılacağı belirtiliyor. Ubisoft'un resmi açıklamalarını beklerken, Far Cry 7'nin ne gibi sürprizlerle dolu olacağı merakla bekleniyor.
Van Valiliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Yazılım Van Projesi' kapsamında, 40 öğrenciye yazılım eğitimleri veriliyor. Öğrenciler, yazılım geliştirme, kodlama, veri analizi, yapay zeka gibi konularda uzmanlaşarak sertifika alıyor. Proje sayesinde iş bulma imkanı elde eden öğrenciler, yazılım alanında önemli projeler geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, projede yer alan İnnovan Girişimcilik Merkezi, gençlere girişimcilik konusunda da destek sağlıyor.
İngiltere'de 2009'dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı parlamentoda onaylandı. Bu yılın sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen yasa, dünyanın herhangi bir yerinde uygulamaya giren en sert sigara yasaklarından biri olacak. İngiltere'deki yasak, 15 yaşına giren çocukların hayatları boyunca sigara almasını engelleyecek ve mevcut yasalarla birlikte 18 yaşın üzerindeki kişilere tütün ürünleri satışını da kademeli olarak azaltacak. Sigara yasağı, diğer ülkelerde de uygulanmakta olup, sigara yasalarının etkili olduğu ve sigara kullanımının azaldığı gözlemlenmektedir.
Çin, Pazar günü 1:2,5 milyon ölçekli Ay jeolojik haritası setini yayımladı. Bu harita, gelecekteki Ay araştırmaları ve keşifleri için temel veriler sağlayan dünyadaki ilk yüksek çözünürlüklü tamamlanmış Ay jeolojik haritasıdır.
Tesla, son dönemlerde elektrikli otomobil pazarında rekabetçi fiyat sunan firmalar nedeniyle ciddi bir gerileme yaşıyor. Şirket, ABD için Model Y / X / S fiyatını 2 bin dolar düşürerek satışları artırmayı hedefliyor.
Valve, Counter-Strike 2'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte hile kullanımının yaygın olduğu iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Bir hile geliştiricisi, oyunun en iyi oyuncular listesinde yer alan ilk yüz oyuncudan 95'inin hile kullanımıyla ilişkili olduğunu öne sürdü. Bu durum, oyun toplulukları arasında büyük bir tartışma başlattı ve Valve'ın nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.
Sony, LittleBigPlanet 3'ün sunucularını süresiz olarak kapatma kararı aldı. Oyunun sunucuları, teknik sorunlar nedeniyle çevrim dışı hale getirilmişti ve şimdi de tamamen kapatıldı. Bu durum, kullanıcıların hesaplarının da inaktif hale getirildiği anlamına geliyor. Oyunda bulunan Yaratıcılık Modu ile hazırlanan haritalar da artık erişilemez durumda.
Pixel 9 serisi ile gelecek yapay zeka özellikleri, yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı. Google'ın AI Core kodlarında bulunan detaylar, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka uygulamalarının olduğunu gösteriyor. Yeni Pixel serisi, metin özetleme, görsel oluşturma ve sohbet özelliği gibi yapay zeka özelliklerini entegre sunacak. Ancak cihaz içi yapay zeka özelliklerinin bulut desteğiyle de çalışması muhtemel. Pixel 9 modellerinin cihaz içi yapay zeka özellikleriyle geleceği iddia ediliyor.
Sağlık Bakanlığı öncülüğünde inşa edilen Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı tamamlanma noktasına geldi. Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı TURKOVAC aşısını geliştirerek aşı üreten 9 ülkeden biri oldu. Merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek. İlk etabın yıl sonuna kadar açılması hedefleniyor ve merkezin tamamlanmasıyla Türkiye'nin aşı üretiminde söz sahibi olması amaçlanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?