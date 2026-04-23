Tokat\'ta RFID ile Tıbbi Cihaz Takibi

23.04.2026 09:53
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi, RFID tabanlı sistemle tıbbi cihazları anlık izlemeye başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde hayata geçirilen RFID tabanlı Demirbaş Takip Sistemi ile tıbbi cihazlar anlık izlenebilir hale gelirken; envanter yönetimi dijitalleşerek sağlık hizmetlerinde hız, güvenlik ve verimlilik artırıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayata geçirilen Demirbaş Takip Sistemi Projesi, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm adına önemli bir adım olarak dikkat çekti. TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, hastanede kurulan sistemi yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Yılmaz, sistemin sağlık hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenli yürütülmesine katkı sağladığını belirtti. Yılmaz, kritik tıbbi cihazların anlık olarak izlenebilmesinin hem operasyonel süreçleri hızlandırdığını hem de hasta güvenliğini doğrudan artırdığını ifade etti.

Kritik birimlerde anlık cihaz takibi

Hastanede devreye alınan proje kapsamında RFID tabanlı gerçek zamanlı konum takip teknolojisi kullanılarak mobil demirbaşların anlık takibi mümkün hale getirildi. Özellikle acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi kritik birimlerde cihazların hızlı şekilde konumlandırılması hedeflendi. Geliştirilen sistemle birlikte sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu ekipmanlara erişim süresi önemli ölçüde kısalırken, belirlenen güvenli alanların dışına çıkan cihazlar için otomatik uyarı mekanizması devreye alındı. Böylece hem cihaz güvenliği artırıldı hem de iş gücü kayıplarının önüne geçildi.

Envanter sayımında dijital dönüşüm

Öte yandan proje ile birlikte demirbaş sayım süreçleri de dijital ortama taşındı. RFID el terminalleriyle temassız ve hızlı sayım imkanı sağlanırken, eksik ya da yer değiştirmiş cihazların anlık olarak tespit edilmesi mümkün hale geldi. Ayrıca geliştirilen raporlama altyapısı sayesinde denetim süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütülmesi sağlandı. Demirbaş Kayıt Sistemi ile hastanedeki tüm tıbbi cihaz ve donanımlar dijital veri tabanına aktarılarak sistematik bir envanter yapısı oluşturuldu. Cihazların teknik bilgileri, garanti ve sözleşme süreçleri kayıt altına alınarak bakım ve yönetim süreçleri daha planlı hale getirildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

