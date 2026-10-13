TOMTAŞ, Hürjet\'e katkı için Kayseri\'de üretim ve destek merkezi oluşturmak istiyor

TOMTAŞ Havacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Ekşi; Kayseri'yi havacılık ve savunma sanayisinde önemli bir destek merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, "Bizim bu ülkeye borcumuz var. Öncelikle bu şehirde havacılığı tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz" dedi.

Hürjet projesine katkı sağlamak ve bu platformun Kayseri'de gökyüzüyle buluşmasına destek olmak istediklerini ifade eden TOMTAŞ Havacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Ekşi, şirketin temel misyonunun havacılık ve savunma sanayisinde Kayseri'de ana destek merkezi oluşturmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinde önemli bir aşamaya geldiğini vurgulayan Ekşi; geçmişten gelen kabiliyetlerin seri üretime dönüştüğü bir süreç yaşandığını kaydetti. Ekşi; "Havacılık ve savunma sanayisinde geçmişteki kabiliyetlerin seri imalata dönüşmeye başladığı, Türk savunma sanayisinin çıraklık ve kalfalık döneminin bitip ustalık döneminin başladığı bu günlerde seri imalata katkı sağlayabilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeniden tasarım yapmak yerine üretime katkı sunacağız"

TOMTAŞ'ın öncelikli hedefinin yeni bir Ar-Ge çalışması veya tasarım sürecinden ziyade, Türkiye'de geliştirilen teknolojik ürünlerin üretim ve destek süreçlerine katkı sağlamak olduğunu dile getiren Ekşi, TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN ve BAYKAR gibi firmaların ortaya koyduğu önemli teknolojik ürünlere dikkat çekti. Ekşi; "Bizim görevimiz, onların ortaya koymuş olduğu bu değeri, ülkemizin kuvvetleri ve sivil sektör ihtiyaç duyduğu andan itibaren en kısa sürede temin edebilmek için gayret göstermek" diye konuştu. Bu hedef istikametinde ciddi hazırlıklar yaptıklarını ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Ekşi, Kayseri'nin havacılık alanındaki geçmiş tecrübesini yeniden güçlü bir üretim kapasitesine dönüştürmek istediklerinin altını çizdi.

Kayseri'de ihtiyaç duyulan detay parça üretimi, montaj, bakım-onarım ve lojistik hizmetlerinin önemli bir bölümünü şehirde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Ali Ekşi, "Kayseri'de ihtiyaç duyulan detay parça üretimi, montaj, bakım-onarım faaliyetleri dahil lojistik hizmetlerinin birçoğunu Kayseri'de yaparak onlarla aynı yolda paydaş olmak istiyoruz" dedi. Ekşi, TOMTAŞ'ın bu çalışmalarla Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisine katkı sunmayı ve Kayseri'nin sektördeki konumunu yeniden güçlendirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.