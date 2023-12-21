Toyota\'nın Alt Şirketi Daihatsu Güvenlik Testlerinden Geçemedi

Otomobil dünyasında güvenlik önlemleri her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda Toyota'nın alt şirketi Daihatsu ise sınıfta kalmış gibi görünüyor. Japon otomobil üreticisi yaptığı son açıklamada, güvenlik test prosedürlerinden geçemediğini açıkladı. Bu yüzden tüm sevkiyatların durdurulduğunu belirtti.

Toyota iştiraki Daihatsu üretimlerinde usülsüzlük bulundu

Japonya'da yürütülen soruşturma kapsamında Daihatsu Motor Company tarafından üretilen araçlarda usulsüzlükler bulundu. Bunun sonucunda ise Japonya ve diğer ülkeler dahil olmak üzere tüm araç sevkiyatları askıya alındı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, motor tipleri dahil olmak üzere 64 Daihatsu modelinde usülsüzluk bulundu. 25 kategoride 174 testi geçemeyen şirketin, araç güvenliği de tartışma konusu haline geldi. Etkilenen modeller, Daihatsu'nun mevcut üretim hattının tamamını içeriyor.

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Sorunlu olduğu tespit edilen güvenlik testleri de paylaşıldı. Buna göre Daihatsu; yandan çarpma, frenleme, direksiyon ve emisyon gibi alanlarda sınıfta kaldı. Toyota, Daihatsu fabrikalarında üretilen 22 modelinin de etkilendiğini söyledi.

Japon şirket ise her modelin yeniden test edilip yasal güvenlik ve emisyon standartlarını karşıladığı doğrulanana kadar üretimlerin durdurulacağını ifade etti. Ayrıca halihazırda dağıtımında olan araçların da sevkiyatları askıya alındı.

Japonya'daki soruşturma, her yıl dünya çapında yaklaşık 1.7 milyon araç üreten Daihatsu'ya büyük bir darbe anlamına geliyor. Güvenlik testlerinde yapılan usülsüzlüklerin, Toyota'ya da sorun olabileceğini belirtmek gerekiyor.

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