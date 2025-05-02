Trabzon'da "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" başladı - Son Dakika
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Teknoloji

Trabzon'da "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" başladı

Trabzon\'da "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" başladı

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ile Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" başladı.

02.05.2025 13:22
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Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ile Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" başladı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Çimer, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinliğin açılışında, 40 ilden 283 araştırmacının katıldığı kongrenin eğitim çalışmaları ve öğretmen yetiştirme sistemlerine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Kongre Başkanı, Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu ise eğitimin ışığını Türkiye'nin dört bir yanına taşırken şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Bilginin üretilmesi ve toplumla paylaşılmasının önemini anlatan Demircioğlu, nitelikten çok niceliğe, içten çok şekle ve üretmekten çok üretilene odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Demircioğlu, "sürdürülebilir eğitim" kavramına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu değişim ve dönüşümleri müfredatlarımıza, eğitim programlarımıza, özellikle de eğitim fakültelerinin öğretim programlarına dahil etmek durumundayız. Özellikle teknolojinin entegrasyonu, yapay zeka pek çok şeyi kolaylaştırmıştır ama beraberinde de farklı problemleri getirmiştir. Günümüze baktığımız zaman öğrenmenin daha fazla bireyselleştiği, daha fazla yaratıcı olmamızı gerektiren şartlar ve ortamlar meydana gelmiştir. İşte bütün bu meydan okumaları eğitim bağlamında eğitim bilimcilerinin cevaplaması, ortaya çıkan yeni problemleri çözmesi gerekiyor."

Yaratıcı, üretken, problem çözen, eleştiren, beraber çalışan ve değişime ayak uyduran, teknolojiyi kullanan bireyler yetiştirmek durumunda olduklarının altını çizen Demircioğlu, "Bu, başta eğitim fakültesi olarak bizim görevimiz. Yetiştirdiğimiz öğretmenlere bu nitelikleri de kazandırmak zorundayız." dedi.

Öğretmenlerin çağın standartlarında kaliteden taviz verilmeden yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Demircioğlu, bu konuda da eğitim fakültelerine büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Demircioğlu, kongrede yapay zeka eğitimi başta olmak üzere tarih, sosyal bilgiler, fizik ve okul öncesi eğitimleri konusunda 173 bildiri sunulacağını kaydetti.

Kongrede, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Moderatör Prof. Dr. Adnan Baki "Dijitalleşmenin Vadettikleri", Prof. Dr. Ünal Çakıroğlu "Yapay Zeka ile Öğretmek", Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit "Yapay Zeka ve Eğitimin Geleceği Öğretmen", Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vasif Nabiyev "Yapay Zeka, Geleceğin Teknolojisi" başlıklı sunum yaptı.

Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Anabilim Dalı öğretim üyelerince müzik dinletisi sunulan kongreye, sınıf öğretmeni çiftin 4 aylık bebekleriyle katılması dikkati çekti.

Kongre, 4 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Karadeniz, Teknoloji, Avrasya, trabzon, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Trabzon'da '1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi' başladı - Son Dakika

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