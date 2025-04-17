Trabzon Teknoloji Festivali 16-24 Mayıs'ta

Trabzon Teknoloji Derneği Başkanı Tuba Bilgin, Trabzon Teknoloji Festivali'ni (TTFEST) 16-24 Mayıs'ta gerçekleştireceklerini belirtti.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Festivalin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 12. Kalkınma Planının amaçları doğrultusunda planlandığını aktaran Bilgin, "Bilgi üretmeye yönelik sorgulama, araştırma, öğrenme, geliştirme istek ve düşünce sistematiğini tüm düzeylerde yaygınlaştıran, teknoloji ve yenilik ekosistemi oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, festival kapsamında kırsal nüfusun kent ile bütünleşmesini sağlamak, yaşayan ve eğitim alan dezavantajlı kesime bilimsel etkinliklere katılma konusunda fırsat eşitliği sağlamak istediklerini kaydetti.

Festival kapsamında kategori türü ve seviyelerine göre 20 bin ile 60 bin lira arasında değişen başarı ödülleri verileceğini vurgulayan Bilgin, detaylı bilgilerin "www.trabzonteknoder.com" adresinden edinilebileceğini kaydetti.