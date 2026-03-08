Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor
08.03.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehir içi ulaşımda kullanılan direk üstü siyah kutuların ceza kamerası olmadığı ortaya çıktı. ''Multi-Lane Radar'' adı verilen bu sistemler, yapay zeka ve mikrodalga teknolojisiyle trafik akışını analiz ederek kavşaklarda bekleme sürelerini azaltmayı hedefliyor.

Şehir içi ulaşımda dijital dönüşüm hız kazanırken, trafik ışıklarında kullanılan teknolojiler de değişiyor. Birçok ülkede yaygınlaşan ve Türkiye'de de görülmeye başlayan direk üstü siyah kutuların aslında ceza kesen kameralar olmadığı öğrenildi. "Multi-Lane Radar" (MLR) yani çok şeritli radar sensörü olarak adlandırılan bu cihazlar, kavşaklardaki trafik akışını yapay zeka ve mikrodalga teknolojisiyle analiz ederek ışık sürelerini optimize ediyor.

YER ALTI SENSÖRLERİ YERİNİ RADARA BIRAKIYOR

Geleneksel trafik sistemlerinde araçları algılamak için yolun altına yerleştirilen indüktif döngüler kullanılıyordu. Ancak bu sensörler zamanla fiziksel hasar görmesi ve algılama hataları nedeniyle yerini yeni nesil radar sistemlerine bırakmaya başladı. Direklerin üzerine yerleştirilen siyah kutular, mikrodalga sinyalleri göndererek kavşaktaki araç sayısını, hızını ve trafik ışığına olan mesafesini hassas şekilde ölçebiliyor. Bu sayede araçların tipi ve konumu daha doğru bir şekilde tespit edilebiliyor.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEME SÜRESİ AZALIYOR

Yeni sistemin temel amacı, kavşaklarda sürücülerin gereksiz yere beklemesini önlemek. Sensörler, yolda araç bulunmadığında kırmızı ışık süresini kısaltabiliyor ya da yoğunluğun olduğu yöne daha uzun süre yeşil ışık veriyor. Trafik mühendisleri, bu teknolojinin kullanıldığı bölgelerde sürücülerin yeşil ışığa denk gelme oranının yüzde 70'e kadar çıktığını belirtiyor.

YAYALAR VE BİSİKLETLİLER DE SİSTEME DAHİL

Radar sensörleri yalnızca araçları değil, kavşaktaki yayaları ve bisikletlileri de algılayabiliyor. Yaya yoğunluğu veya yaklaşan bir bisikletlinin hızı, trafik ışıklarının sıralamasını otomatik olarak güncelleyebiliyor.

Bu sistemin sert fren ihtiyacını azaltarak kaza riskini düşürdüğü ve yakıt tasarrufuna katkı sağladığı da ifade ediliyor.

TRAFİK LAMBALARINA "BEYAZ IŞIK" GELİYOR

Dijitalleşme süreci kapsamında trafik lambalarında yeni bir uygulama daha test ediliyor. ABD'de başlatılan pilot çalışmalarda klasik kırmızı, sarı ve yeşil ışıkların yanına "beyaz ışık" eklenmesi planlanıyor. Özellikle otonom araçların yoğun olduğu kavşaklarda kullanılacak beyaz ışık, trafiği yüzde 10 oranında hızlandırmayı hedefliyor. Beyaz ışık yandığında insan sürücüler için kural basit olacak: "Önündeki aracı takip et." Otonom araçlar kendi aralarında iletişim kurarak geçişi organize ederken, sistem gerektiğinde klasik trafik ışığı düzenine geri dönebilecek.

Teknoloji, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 16:03:26. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.