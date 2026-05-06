Troia Game Jam Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Troia Game Jam Başlıyor

06.05.2026 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇOMÜ ve ASKON iş birliğiyle düzenlenen Troia Game Jam, 1-3 Mayıs'ta 48 saat sürecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ASKON iş birliğiyle düzenlenen "Troia Game Jam", 1-3 Mayıs tarihlerinde 48 saatlik kesintisiz oyun geliştirme maratonuna ev sahipliği yapacak.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, ÇOMÜ ve ASKON tarafından düzenlenecek etkinlikte kenti teknoloji ve inovasyonun merkezi yapacak dev bir etkinliğe imza atılacak.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) "İstihdam Odaklı Yeni Programlar" vizyonu kapsamında hayata geçirilen Troia Game Jam'in, 1 Mayıs'ta ÇOMÜ Akçansa Etki Merkezi'nde başladığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkinlik, ÇOMÜ Teknik Bilimler MYO bünyesinde 2025 yılında kurulan Oyun Geliştirme ve Programlama programı öğrencileri ile Güzel Sanatlar ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan ÇOMÜ Yazılım Geliştirme Kulübü üyelerini bir araya getiriyor. Seçici kurul tarafından belirlenen 40 yetenekli öğrenci, multidisipliner ekiplere ayrılarak 48 saat boyunca kendilerine verilen özel tema çerçevesinde özgün oyunlarını geliştirmek için uykusuz bir rekabete girecekler. Troia Game Jam, sadece bir yarışma olmanın ötesinde, Çanakkale'nin ulusal çapta bir teknoloji üssü olarak tanınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Yüksek teknoloji içeriğiyle dikkat çeken bu organizasyon, genç yazılımcıların sektörel deneyim kazanmalarına ve profesyonel ağlarını genişletmelerine olanak tanıyacak. Oyun dünyasının dinamizmi ile Çanakkale'nin tarihi dokusunu 'Troia' isminde buluşturan etkinlik, pazar akşamı jüri değerlendirmesinin ardından kazanan ekibin açıklanacağı görkemli bir ödül töreniyle sona erecek."

Kaynak: AA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Troia Game Jam Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:22:41. #7.12#
SON DAKİKA: Troia Game Jam Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.