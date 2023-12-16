 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı'na kalıcı olarak kupa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı'na kalıcı olarak kupa verildi

Geçtiğimiz Ağustos ayında İsveç'te düzenlenen 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Pentatlon Takımı dünya şampiyonu oldu. Kupa, TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı'na kalıcı olarak verildi.

TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı\'na kalıcı olarak kupa verildi
16.12.2023 - 17:13,
Abone Ol

Geçtiğimiz Ağustos ayında İsveç'te 16 ülkenin katılımı ile düzenlenen 67'nci 2023 Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonasında Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Pentatlon Takımı, dünya şampiyonu olarak bizi gururlandırmıştı. Kupa sahibine teslim edildi ancak bir farkla.

Kupa, TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı'na kalıcı olarak verildi

1999 yılında başlayan Askeri Pentatlon Dünya Şampiyonaları'nda kupa, yılın kazanan takımına verilir ve ardından diğer yıl şampiyon olan ülkeye devredilir. Ancak kural kitabındaki "Toplamda beşinci kez şampiyon olan takıma daimi olarak verilir." hükmü takımımızın üstün başarısını taçlandırdı. Böylece kupa kalıcı olarak TSK'ya verildi.

TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı'na kalıcı olarak kupa verildi

İşte Millli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) tarafından; Askeri Pentatlon Dünya Şampiyonaları'nda engelli koşu bayrak yarışmaları için 1999 yılından itibaren şampiyon olan ülkeden bir sonrakine devredilen kupa, kalıcı olarak ilk defa Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Söz konusu kupa; CISM Askeri Pentatlon Kural Kitapçığı'nın "Toplamda beşinci kez şampiyon olan takıma daimi olarak verilir." hükmü gereği, 20-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında İsveç'in Halmstad şehrinde icra edilen 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda birinci olarak bu onuru bize yaşatan TSK Engelli Koşu Bayrak Takımına kalıcı olarak verildi.

Geçmişten günümüze emeği geçen tüm sporcu askerlerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

İsveç, Dünya, TSK, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı'na kalıcı olarak kupa verildi - Son Dakika


17:06
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44
Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış

Son Dakika
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44 Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 18:01:40. #1.13#
SON DAKİKA: TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı'na kalıcı olarak kupa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement