TSK, Global Firepower listesinde 8. sırada yer aldı

Her yıl düzenli olarak yayınlanan Global Firepower listesi, dünyada düzenli orduya sahip tüm ülkeleri, ince kıstaslarla belirlenmiş güç sıralamasına göre listeliyor. TSK, geçen seneki listeye kıyasla yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Global Firepower 2024" listesinde dünyanın en güçlü 8. askeri gücü olarak yer aldı

2024 yılı için Türkiye, yıllık GFP incelemesinde dikkate alınan 145 ülke arasında 8. sırada yer aldı. Ülkemizin askeri güç endeksi puanı 0.1697 oldu (0.0000 'mükemmel' olarak kabul ediliyor).

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2023 yılında yayınlanan Global Firepower listesinde 11. sırada yer alıyordu. Yayınlanan yeni listeyle birlikte görüyoruz ki 3 sıra birden atlamışız.

Dünyanın en güçlü 10 ordusunun listesi ise şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Rusya

Çin Halk Cumhuriyeti

Hindistan

Güney Kore

Birleşik Krallık

Japonya

Türkiye

Pakistan

İtalya

Global Firepower şirketinin ABD merkezli olduğunu da belirtelim. Öyle olmasalar bile herhangi birine sorsak, en güçlü ordunun ABD olduğunu söylemesi pek muhtemel.

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Listede görülen bir başka ilgi çekici detay ise Güne Kore'nin Birleşik Krallık'ı geride bırakarak 5. Sıraya yerleşmesi. Böylelikle Birleşik Krallık, artık dünyanın en iyi 5 ordusu arasında değil.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 3 sıra birden atlaması ve 8. sıraya yerleşmesiyle birlikte bizleri gururlandırdı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.