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TSMC'nin 2nm İşlemcileri Gecikebilir, İlk iPhone 17 Serisinde Kullanılabilir - Son Dakika
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TSMC'nin 2nm İşlemcileri Gecikebilir, İlk iPhone 17 Serisinde Kullanılabilir

TSMC'nin 2nm işlemcileri 2025 yılında hazır olacak ancak Intel'in daha erken bu hedefe ulaşma ihtimali var. Bu durumda ilk 2nm işlemci kullanan iPhone modelleri muhtemelen 17 serisinde yer alacak. TSMC'nin hedefi ise 2030 yılında 1nm işlemci üretimine başlamak ve 1 trilyon transistöre sahip bir işlemci tasarlamak.

TSMC\'nin 2nm İşlemcileri Gecikebilir, İlk iPhone 17 Serisinde Kullanılabilir
29.12.2023 - 10:28,
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İşlemci pazarında rekabet büyüyor. Henüz 2nm işlemciler piyasaya çıkmadan, TSMC 1nm işlemciler için yol haritası yayınladı. Ancak TSMC'nin bu konuda en büyük rakibi olan Intel, çok daha erken bu hedefe ulaşma ihtimali var. TSMC tarafında ise 2nm teknolojisi biraz gecikecek. Bu durumda 2nm işlemci kullanan ilk iPhone modelleri 17 serisi olacak gibi görünüyor.

2nm TSMC işlemciler iPhone 16'ya yetişmeyebilir

İşlemci piyasası, çip krizi sonrası hiç olmadığı kadar hareketli. Her ne kadar Çin'in nadir elementler için ambargosu piyasayı etkilese de, TSMC şimdiden hedeflerini hazırladı. Aslında ortaya çıkan hedef tablosunda 2nm işlemciler için koyulan hedef ön plana çıktı. Buna göre 2nm TSMC işlemciler 2025 yılında hazır olacak.

Tabii ki halen iPhone 16 Pro serisinde 2nm işlemcilerin kullanılma ihtimali var. Ancak TSMC tarafından ilan edilen bu tarih, 2nm için şirketin üretime başlayacağı tarih. Bu anlamda ilk 2nm işlemci kullanan iPhone modellerinin 17 serisinde karşımıza çıkması muhtemel.

TSMC'nin 2nm İşlemcileri Gecikebilir, İlk iPhone 17 Serisinde Kullanılabilir

Peki ama 1nm TSMC işlemciler ne zaman karşımıza çıkacak. Buna göre firmanın hedefi 2030 yılında 1nm işlemci üretimine başlamak. TSMC bu işlemcide tek bir pakette 1 trilyon transistöre yer vermeyi planlıyor. TSMC, buna ulaşmak için 3D çip teknolojisini kullanacak. Bu rekor transistör sayısı sonrası işlemci teknolojisinin nasıl bir yere evrileceği ise merak konusu.

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TSMC, takviminde 2025 yılında 2nm, 2028 yılında ise 1,4nm seviyesine inme planları yapıyor. Şirket bu takvimde geç kalmazsa 2030 yılında 1nm seviyesiyle karşımıza çıkacak. İlginç olan ise Intel'in 2nm sürecine 2024'te geçeceğini açıklaması. Intel, 2025 yılında ise 1,8nm seviyesine inmeyi hedefliyor. Eğer Intel, 2024 yılında 2nm seviyesine inebilirse, uzun süre sonra TSMC'yi nanometre seviyesinde geçmiş olacak.

TSMC ayrıca 2030 yılına kadar yapay zeka işlemcileri büyük önem taşıyan monolitik çip tasarımında 200 milyar transitör seviyesine çıkacak. Şu an için Nvdia'nın yapay zeka işlemcisi H100, 80 milyar transistöre sahip. Intel'in Ponte Vecchio'su100 milyar transistöre ve AMD'nin yeni MI300'ü ise 146 milyar transistörle karşımıza çıkıyor. Bu anlamda 2030 yılında çok daha güçlü yapay zeka işlemcileri de karşımıza çıkacak.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji TSMC'nin 2nm İşlemcileri Gecikebilir, İlk iPhone 17 Serisinde Kullanılabilir - Son Dakika


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