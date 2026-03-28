Üye Girişi
Son Dakika Logo

TUA Astro Hackathon Muğla'da Başladı

28.03.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da düzenlenen TUA Astro Hackathon'a 50 takım ve 200 öğrenci katılıyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde düzenlenen "TUA Astro Hackathon" etkinliğinin Muğla ayağı, 50 takım ve yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla başladı.

Muğla Valiliğince ilan edilen "Gençlik Yılı" kapsamında, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öncülüğünde ve Özel Marmaris Çağdaş Bilim Fen ve Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen iki gün sürecek etkinlik, TUA, Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ, Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Marmaris Çamdibi Mahallesi'ndeki etkinliğe 50 takımda yaklaşık 200 öğrenci katılıyor.

Programın açılışına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, KOSGEB Müdürü Bayram Ali Kukuş ve ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, TUA Astro Hackathon tanıtım videosu izletildi.

Etkinlikte Muğla yerel lideri öğrenci Tuana Yapıcı'nın açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri katılımcılara hitap etti.

Kaymakam Kaya ve beraberindekiler, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

Türkiye genelinde 37 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Muğla ayağında gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları incelendi.

Teknoloji, yaratıcılık ve takım ruhunun ön plana çıktığı organizasyon, pazar akşamı düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Muğla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 19:26:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.