Geçtiğimiz günlerde enerji çözümleri ve yenilikçi teknolojilerin ön plana çıktığı bir etkinlik düzenlendi. Enerji sektöründe yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin yerli üretim hedefleri etkinlikte geniş bir şekilde ele alındı. Tunçmatik'in yeni ürünlerini ve hedeflerini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer'den dinledik.
Güneşten gelen elektrik ile otomobil şarj etmek!
SDN Kurucusu Hakkı Alkan'ın etkinlikte Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer ile yaptığı özel bir röportaj da büyük ilgi gördü. Özer, Tunçmatik'in 1969'da kurulduğunu ve o günden bu yana elektrik enerjisi üzerine çalıştıklarını belirtti. Şirketin günümüzde, elektrikli araç şarj istasyonları ve güneş enerjisi gibi alanlarda çözümler sunduğunu ifade etti. Özellikle, yerli üretim konusunda önemli adımlar attıklarını ve araç şarj cihazlarının Türkiye'de seri üretimine başladıklarını vurguladı.
Özer ayrıca, sektörün geleceğine ilişkin beklentilerini de paylaştı. Özellikle, evlerde enerji üretiminin ve yönetiminin önem kazandığını belirterek, gelecekte akıllı evlerin ve enerji yönetimi sistemlerinin daha yaygın hale geleceğini söyledi.
Enerji sektöründe yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, insan kaynağının da önemli olduğuna dikkat çekti. Tunçmatik olarak, genç mühendisleri yetiştirmeye önem verdiklerini ve bu konuda çeşitli imkanlar sunduklarını ifade etti. Etkinlik boyunca enerji sektöründeki yeniliklerin ve yerli üretim hedeflerinin vurgulanması, Türkiye'nin enerji alanındaki gelecek planlarına dair önemli ipuçları sunuyor.
Son Dakika › Teknoloji › Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer'den enerji sektöründe yenilikçi çözümler ve yerli üretim hedefleri hakkında bilgiler - Son Dakika
BMW'nin M Serisi otomobilleri olan yeni BMW M5 Sedan ve Touring modelleri, resmi YouTube kanalında paylaşılan bir video ile tanıtıldı. Videoda araçların aerodinamik detayları ve güç üniteleri hakkında ipuçları verildi. Yeni M5 modelleri, PHEV güç ünitesi ile güçlendirilmiş ve 750 Hp güç üretebiliyor. Ayrıca arka tekerlere yüzde yüz güç aktarımı da mümkün.
Android cihazlarda bulunan Circle to Search özelliği, bildirim çubuğunda çalışmamakta ve metinleri kopyala-yapıştır yöntemiyle eklemeye izin vermemektedir. Bu sorunun çözümü için ilerleyen güncellemeler beklenmektedir.
Huawei, 11 Nisan'da Çin'de düzenleyeceği etkinlikte yeni otomobil ve bilgisayar ürünlerini tanıtabilir. Etkinlikte HarmonyOS sistemine entegre edilen yeni bir otomobilin yanı sıra MateBook X Pro modeli ve P70 serisi de gösterilebilir. Ayrıca Huawei, JAC ile iş birliği yaparak yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuracak.
Google, Android uygulamasının tasarımında değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Şirket, arama sırasında alt gezinme çubuğu dahil olmak üzere yeni tasarımlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor. Google uygulamasının son test sürümünde, arama çubuğunun alt gezinme çubuğunun bir parçası olacağı ortaya çıktı. Bu değişiklikler, Android için arama ve gezinmeyi daha rahat hale getirecek gibi görünüyor.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı X'i abonelik sistemiyle kullanıma açtığını duyurdu. Yılmaz, abone olanlara özel içerikler paylaşacağını belirtirken, abonelik ücreti de aylık 38.80 TL.
Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA, Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuş testini başarıyla tamamladı. Özellikleri itibariyle en gelişmiş İHA'lar arasında yer alan Bayraktar Kalkan DİHA, dikey iniş kalkış yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 12 saat havada kalabilme süresi ve 150 km içerisindeki komuta merkezlerine veri aktarabilme kabiliyeti bulunuyor.
Mart ayına ilişkin DHMİ istatistikleri ve THY'nin 2024 verilerine göre Türkiye, havacılık sektöründe büyük bir yol kat etti. Mart ayında 14,6 milyon, yılın ilk çeyreğinde ise yaklaşık 44 milyon yolcu hava yolunu tercih etti. İç hatlarda ve dış hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayılarında da ciddi artışlar yaşandı. Ayrıca yük trafiğinde de önemli bir artış yaşandığı belirtiliyor. THY'nin filosundaki uçak sayısı da 453'e ulaştı. Türkiye'nin havacılık sektöründe hızla büyüdüğünü ve önemli başarılara imza attığını görüyoruz.
Apple WWDC etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan konferansın en dikkat çekici kısmı, şirketin ana ürünleri için yeni yazılım güncellemelerini tanıtacağı ana sunum olacak. Peki iOS 18 ne zaman yayınlanacak? iOS 18, iPhone kullanıcıları arasında heyecan yaratan bir güncelleme olacak gibi görünüyor. Bu güncellemeyle birlikte, iPhone'larda yeni bir tasarım ve yapay zeka özellikleri bekleniyor. Apple'ın yazılım mühendisleri, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için çeşitli yenilikler getirecekler. iOS 18'in beta sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceği de merak konusu. Genellikle WWDC'nin ardından geliştirici beta sürümleri hemen kullanıma sunulur. Ancak halka açık beta sürümleri biraz daha sonra yayınlanır. Bu süreç, geliştiricilerin yeni özellikleri test etmelerine ve geri bildirimde bulunmalarına olanak tanır. Apple'ın iOS 18'in ilk halka açık beta sürümlerini 1 Temmuz civarında yayınlaması bekleniyor. Apple, her yıl olduğu gibi iOS 18'in hangi cihazlara yüklenebileceğini de duyuracak. Eski iPhone modellerinin desteklenmeye devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusu. Ancak, genellikle Apple, en azından birkaç nesil önceki iPhone'ları desteklemeye devam eder, böylece daha eski telefonları kullanan kullanıcılar da yeni özelliklerden yararlanabilir. iOS 18'in ne gibi özellikler sunacağı henüz net değil, ancak bazı söylentilere göre, büyük bir yeniden tasarımın yanı sıra Apple Haritalar ve yapay zeka konusunda iyileştirmeler olabilir. Son olarak, iOS 18'in resmi sürümünün ne zaman yayınlanacağı da merak konusu. Bu genellikle Apple'ın yeni iPhone modellerini duyurmasından hemen sonra gerçekleşir. Bu da büyük olasılıkla Ekim 2024'te gerçekleşecek.
vivo, orta seviyeye hitap eden V30 serisine V30e 5G isimli yeni bir bütçe dostu model eklemeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun kutusu ortaya çıktı ve tasarım öğeleri hakkında ipuçları verdi. V30e, ekrana gömülü selfie kamerası, kavisli ekran ve dairesel bir kamera modülü gibi özellikler sunacak. Ayrıca 8GB RAM, Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ve 64 Megapiksel ana kamera gibi teknik özelliklere sahip olacak.
8 Nisan 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek olan güneş tutulması, Kuzey Amerika, Meksika ve Kanada'da canlı olarak izlenebilecek. Ancak Google TV veya belirli kanallar aracılığıyla güneş tutulmasını takip etmek mümkün olacak. Ayrıca NASA da kendi YouTube kanalından tutulmayı yayınlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?