Türkiye'nin önde gelen iletişim şirketlerinden biri olan Türk Telekom, fiber internet abonelerinin modem kiralama ücretlerine zam yaptı. Şirketin yeni fiyat politikası doğrultusunda, fiber abonelere sağlanan modemlerin kira bedeli artık eskiye göre yükseldi. Türk Telekom modem kiralarına zam yaptı.
Türk Telekom modem kiralarına zam yaptı!
Türk Telekom'un fiber abonelerine sunduğu modemlerin kira bedeli geçtiğimiz günlerde güncellendi. Artık aboneler, modem kiralama hizmeti için ödeyecekleri ücrette bir artışla karşı karşıya.
Eski fiyatlar göz önüne alındığında, Türk Telekom'un fiber abonelerine sunduğu modemlerin kiralama ücreti 7.69 TL idi. Ancak, 1 Nisan 2024 tarihli şirketin yeni kararıyla birlikte bu rakam 34,88 TL'den başlayan fiyatlarla güncellendi. Kullanıcılara gönderilen mail içeriği ise şu şekilde:
FTTTH şebekede Toptan seviyede sunulan HGW'lerin aylık kullanım ücretlerinde 01.04.2024'ten itibaren
değişiklik yapılmıştır. Güncel tarifeler destekledikleri Wifi teknolojilerine göre aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Home Gateway (HGW) Aylık Kullanım Ücretleri
Wi-Fi 5 Desteklemeyen HGW'ler için Aylık Kullanım Ücreti: 34,88 TL
Wi-Fi 5'li HGW'ler için Aylık Kullanım Ücreti: 34,88 TL
Wi-Fi 6'lı HGW'ler için Aylık Kullanım Ücreti: 40,71 TL
internet
Yapılan açıklamaya göre, fiber abonelerinin modem kiralama ücreti artık eski fiyatın üzerinde olacak. Bu değişiklik, Türk Telekom'un hizmet politikasındaki güncellemeler çerçevesinde gerçekleştirildi.
Türk Telekom'un fiber abonelere verdiği modemlerin kiralama ücretlerindeki bu artış, şirketin hizmet kalitesini artırmak ve altyapı yatırımlarını sürdürebilmek adına alınan bir karar olarak değerlendiriliyor. Bu zam, şirketin rekabetçi piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla yapıldığı belirtiliyor.
Son Dakika › Teknoloji › Türk Telekom Modem Kiralarına Zam Yaptı - Son Dakika
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