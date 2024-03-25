Turkcell 2023 Yılında Gelirini Artırdı

Turkcell, dijital dönüşüm yolculuğunu 2023 yılında da sürdürerek genişleyen müşteri tabanı, güçlü ARPU (ortalama gelir perakende kullanıcı başına) performansı ve dijital servislerin yanı sıra techfin faaliyetlerinin de katkısıyla dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Peki 2023 yılında Turkcell geliri ne kadar oldu?
Turkcell'in 2023 yılı geliri ne kadar oldu?
Turkcell, 2023 yılında grup gelirleri bazında yıllık yüzde 14,6 artışla 107,1 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) yüzde 19,9 artarak 43,9 milyar TL oldu. Net kar ise geçen yıla göre yüzde 82,5 artışla 12,6 milyar TL olarak gerçekleşti, yatırımlarının gelire oranı ise yüzde 21 seviyesinde kaldı.
2023 boyunca müşteri odaklı olduğunu söylediği stratejisi ve yenilikçi teklifleri sayesinde 1,6 milyon faturalı net abone kazanan şirket, 386 bin haneye daha fiber hizmeti götürerek toplam hane sayısını 5,8 milyona çıkardı.
Turkcell'den MWC24 çıkışı! Neler gördük?
Fiber abone sayısı da 2,3 milyona ulaştı. Ayrıca Turkcell ekosistemindeki TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+ ve dijital reklamcılık servisleri gibi dijital servislerin tekil ücretli kullanıcı sayısı yıllık yüzde 9 artarak 5,6 milyona yükseldi, Dijital İş Servisleri'nin gelirleri yüzde 23 artarak 10 milyar TL'yi aştı.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin teknoloji liderliği, yenilikçilik ve girişimcilik DNA'sına sahip olduğunu vurgulayarak, 2024 yılı için de FAVÖK marjını yüzde 42 olarak hedeflediklerini ve veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımlarını içeren operasyonel yatırımların gelire oranını yüzde 23 beklediklerini belirtti. Ayrıca veri, enerji, yapay zeka ve siber güvenlik gibi ana odak alanlarına yönelik yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.
Turkcell, Financell, Paycell ve Wiyo gibi techfin odaklı hizmetleriyle de dikkat çekici bir başarı gösterdi. Financell, bugüne kadar 7 milyon tekil müşteriye ulaşırken, kredi portföyü 6,2 milyar TL'ye yükseldi. Paycell ise gelirlerini yüzde 29 artırarak 2,2 milyar TL'ye taşıdı ve kullanıcı sayısını 8 milyona çıkardı.
Koç, Turkcell'in veri merkezleri ve bulut hizmetlerindeki liderliğini pekiştirme planları kapsamında, 330 milyon Avro yatırım yaparak yeni bir veri merkezi şirketi kurmayı hedeflediklerini ve Türkiye'nin en büyük veri işletmecisi olarak verileri siber tehditlere ve doğal afetlere karşı korumaya devam edeceklerini belirtti.
Son Dakika › Teknoloji › Turkcell 2023 Yılında Gelirini Artırdı - Son Dakika
Çin'in önde gelen yeni enerjili araç imalatçısı BYD, 7 milyonuncu aracını üretti. BYD, dünyada bu büyüklükte yeni enerjili araç üretim ölçeğine ulaşan ilk otomobil üreticisi oldu. Şirketin tamamen elektrikli binek otomobil satışları, Tesla'yı geride bırakarak küresel çapta birinci sıraya yerleşti. BYD, dünya genelinde 76 ülke ve bölgeye yeni enerjili araç satışı gerçekleştiriyor.
Pure Storage, DRAM kullanmayan bir tasarım sayesinde 1,2 petabayt SSD modüllerinin gerçek olabileceğini doğruladı. Bu kapasite, standart DRAM sınırlamalarını aşarak SSD dünyasında yeni bir sayfa açabilir. Şirketin uzun vadeli hedefi ise 1,2 petabayt DFM modüllerini piyasaya sürmek.
NVIDIA'nın düzenlediği GTC konferansında MemVerge tarafından geliştirilen yazılımın yapay zeka modellerinin eğitiminde önemli bir rol oynayabileceği gösterildi. MemVerge, Compute Express Link (CXL) teknolojisi kullanarak dil modeli eğitimini hızlandırabileceğini ortaya koydu. Şirketin Memory Machine X isimli bellek katmanlama yazılımı, testlerde yüzde 50'ye varan hız artışı ve yüzde 91'in üzerinde GPU kullanımı sağladı. MemVerge, uygun maliyetli bir şekilde yapay zeka modellerini ölçeklendirmeyi hedefliyor.
Türk Telekom, ZTE ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği 3'ü 1 arada 50G PON Combo deneyiyle saniyede 50 gigabit'e varan hızlara ulaşmayı başardı. Bu başarı, Türk Telekom'un dijital dönüşümde liderlik etme kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildi. Deneme sonuçları Berlin'deki FTTH Konferansı'nda paylaşıldı ve bu teknoloji, 8K etkileşimli video, 3D bulut tasarımı ve yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay ekonomisinden pay alabileceğini belirterek, Türkiye'nin uzayın tüm alanlarında iddia sahibi bir ülke olacağını söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin milli uydu geliştirme projeleriyle uzayda önemli mesafe kat ettiğini ve hedeflerinin dünya lideri olmak olduğunu ifade etti.
Xiong'an Demiryolu İstasyonu, mimari harikası tasarımıyla dikkat çekiyor. İstasyonun çatısı, fotovoltaik enerji santrali olarak kullanılıyor ve yılda ortalama 5,8 milyon kilovat-saat elektrik üretebiliyor. Bu sayede karbondioksit emisyonu azaltılıyor ve yeşil enerji sağlanıyor. Xiong'an bölgesinin ilk büyük altyapı projesi olan istasyon, başkent Beijing ile bölgeyi birleştirme konusunda önemli bir rol oynuyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, kentteki teknoloji yatırımlarından dolayı Başkan Mehmet Sekmen'i kutladı.
Karşıyaka Belediyesi tarafından İzmir'de düzenlenecek olan 'Dönüşüm Ideathonu' etkinliği, Kolektif Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencilerinin sıfır atık inovasyonu konusundaki fikir ve projeleri yarışacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?