Turkcell 2023 Yılında Gelirini Artırdı - Son Dakika
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Teknoloji

Turkcell 2023 Yılında Gelirini Artırdı

Turkcell 2023 Yılında Gelirini Artırdı

Turkcell, dijital dönüşüm yolculuğunu 2023 yılında da sürdürerek genişleyen müşteri tabanı, güçlü ARPU performansı ve dijital servislerin yanı sıra techfin faaliyetlerinin de katkısıyla dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Turkcell'in 2023 yılı geliri 107,1 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK 43,9 milyar TL oldu. Net kar ise 12,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket, müşteri odaklı stratejisi ve yenilikçi teklifleriyle 1,6 milyon faturalı net abone kazandı ve fiber hizmetini 386 bin haneye daha götürerek toplam hane sayısını 5,8 milyona çıkardı. Ayrıca Turkcell'in dijital servislerinin kullanıcı sayısı artarken, Dijital İş Servisleri'nin gelirleri 10 milyar TL'yi aştı. Turkcell, teknoloji liderliği ve yenilikçilik hedefleriyle 2024 yılında da büyümeyi hedefliyor.

25.03.2024 18:33  Güncelleme: 18:38
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Turkcell, dijital dönüşüm yolculuğunu 2023 yılında da sürdürerek genişleyen müşteri tabanı, güçlü ARPU (ortalama gelir perakende kullanıcı başına) performansı ve dijital servislerin yanı sıra techfin faaliyetlerinin de katkısıyla dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Peki 2023 yılında Turkcell geliri ne kadar oldu?

Turkcell'in 2023 yılı geliri ne kadar oldu?

Turkcell, 2023 yılında grup gelirleri bazında yıllık yüzde 14,6 artışla 107,1 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) yüzde 19,9 artarak 43,9 milyar TL oldu. Net kar ise geçen yıla göre yüzde 82,5 artışla 12,6 milyar TL olarak gerçekleşti, yatırımlarının gelire oranı ise yüzde 21 seviyesinde kaldı.

Turkcell 2023 Yılında Gelirini Artırdı

2023 boyunca müşteri odaklı olduğunu söylediği stratejisi ve yenilikçi teklifleri sayesinde 1,6 milyon faturalı net abone kazanan şirket, 386 bin haneye daha fiber hizmeti götürerek toplam hane sayısını 5,8 milyona çıkardı.

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Fiber abone sayısı da 2,3 milyona ulaştı. Ayrıca Turkcell ekosistemindeki TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+ ve dijital reklamcılık servisleri gibi dijital servislerin tekil ücretli kullanıcı sayısı yıllık yüzde 9 artarak 5,6 milyona yükseldi, Dijital İş Servisleri'nin gelirleri yüzde 23 artarak 10 milyar TL'yi aştı.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin teknoloji liderliği, yenilikçilik ve girişimcilik DNA'sına sahip olduğunu vurgulayarak, 2024 yılı için de FAVÖK marjını yüzde 42 olarak hedeflediklerini ve veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımlarını içeren operasyonel yatırımların gelire oranını yüzde 23 beklediklerini belirtti. Ayrıca veri, enerji, yapay zeka ve siber güvenlik gibi ana odak alanlarına yönelik yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.

Turkcell, Financell, Paycell ve Wiyo gibi techfin odaklı hizmetleriyle de dikkat çekici bir başarı gösterdi. Financell, bugüne kadar 7 milyon tekil müşteriye ulaşırken, kredi portföyü 6,2 milyar TL'ye yükseldi. Paycell ise gelirlerini yüzde 29 artırarak 2,2 milyar TL'ye taşıdı ve kullanıcı sayısını 8 milyona çıkardı.

Koç, Turkcell'in veri merkezleri ve bulut hizmetlerindeki liderliğini pekiştirme planları kapsamında, 330 milyon Avro yatırım yaparak yeni bir veri merkezi şirketi kurmayı hedeflediklerini ve Türkiye'nin en büyük veri işletmecisi olarak verileri siber tehditlere ve doğal afetlere karşı korumaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Shiftdelete

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Turkcell 2023 Yılında Gelirini Artırdı - Son Dakika

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