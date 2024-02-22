Teknoloji

Turkcell, geleceğe yönelik iletişim altyapıları için yeni nesil teknolojilerle ilgili Ar-Ge projelerini sürdürüyor. Kablosuz haberleşme teknolojilerinin standardını belirleyen uluslararası kuruluş 3GPP'nin en yeni sürümü 5.5G (5G Advanced) teknolojisini kullanarak Huawei ile birlikte 5G test laboratuvarında gerçekleştirdiği denemede saniyede 10 Gigabit veri indirme hızını aşan Turkcell, mobil internet teknolojilerinde bir başarıya imza atmış oldu.

Turkcell, 5.5G testinde 10 Gigabit veri hızına ulaştı!

Dijitalleşmede öncü rolüyle yeni nesil iletişim teknolojilerindeki global son gelişmeleri yakından takip eden Turkcell, test laboratuvarında yürütülen bu başarılı denemeyle 5.5G teknolojisinin sınırlarını test etti. Bu deneme, Türkiye'nin mobil iletişim altyapısında önemli bir dönüm noktası olmanın yanı sıra Turkcell'in müşterilerine güvenilir, daha hızlı ve yüksek performanslı teknolojileri sunma konusundaki taahhüdünü de vurguluyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, şunları söyledi:

"Turkcell'in bu alandaki testleri, sadece '5G Advanced' olarak da adlandırılan 5.5G teknolojisi bakımından değil, gelecek 6G çağına hazırlık açısından da önem taşıyor. Turkcell'in 5.5G teknolojisi testi, Türkiye'nin dijital dönüşümüne önemli bir katkı sağlarken, Turkcell'in teknolojik liderliği ile gelecek ve inovasyon odaklı yaklaşımını bir kez daha vurguluyor.

Turkcell, müşterilerine sadece bugünün değil aynı zamanda geleceğin teknolojilerini de sunmaya devam ederek Türkiye'nin lider telekomünikasyon operatörü olma misyonunu sürdürüyor. Türkiye'nin dijitalleşmesine ivme kazandırmak için yenilikçi teknolojilere yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

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