Turkcell, Lynk ile uydu üzerinden mobil servisler için iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Teknoloji

Turkcell, Lynk ile uydu üzerinden mobil servisler için iş birliği anlaşması imzaladı

Turkcell, Lynk ile uydu üzerinden mobil servisler için iş birliği anlaşması imzaladı

Turkcell, dünyanın önde gelen uydu haberleşme şirketlerinden Lynk ile uydu üzerinden doğrudan telefonlara SMS, ses ve data servislerini deneme konusunda birlikte çalışmalar yürütecek. Turkcell, bu iş birliğiyle uydu üzerinden mobil servisler sunmayı hedefliyor ve kırsal bölgelerdeki kullanıcılara daha kesintisiz hizmet verebilmeyi amaçlıyor. Ayrıca Turkcell, yerli firmalarla da iş birliklerini sürdürerek 5G advanced (5.5G) ve 6G ar-ge çalışmalarına devam ediyor.

26.02.2024 18:17
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Turkcell, uydular üzerinden mobil servisler sunmayı amaçlayan Lynk ile iş birliği anlaşması imzaladı. Barselona'da düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Turkcell, dünyanın önde gelen uydu haberleşme şirketlerinden Lynk ile uydu üzerinden doğrudan telefonlara SMS, ses ve data servislerini deneme konusunda birlikte çalışmalar yürütecek.

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Dijitalleşme ve teknolojide öncülüğünü sürdüren Turkcell, yeni nesil teknolojilerin standartlarını oluşturma, yakından takip ve test etme stratejileri doğrultusunda uydular üzerinden mobil servisler sunmayı hedefleyen Lynk ile iş birliği anlaşması imzaladı. Barcelona'daki MWC24'te gerçekleşen iş birliği kapsamında Turkcell; Lynk firmasıyla uydu üzerinden doğrudan telefonlara SMS, ses ve data servislerini test etmeyi hedefliyor.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi:

"Teknolojideki öncülüğümüzü yeni bir boyuta taşıyoruz. Karasal şebekelerin kurulamadığı veya erişim imkanlarının kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde mevcut mobil şebekelere tamamlayıcı bir rol üstlenmek üzere yola çıkan NTN (Karasal Olmayan Şebekeler) çözümleri, tüm dünyada önem kazanıyor.

Sürekli gelişen uydu teknolojileri sayesinde artık mobil kapsamanın götürülemediği karasal alanlar ve açık denizlerde bulunan müşterilerimize de hizmet verebilmek amacıyla NTN firmalarıyla iş birliği imkanlarını araştırıyor ve bu sayede coğrafyanın her noktasına daha kesintisiz bir şekilde vermeyi hedeflediğimiz hizmetleri test ediyoruz.

Gelecek nesil teknolojileri ülkemize kazandırma konusundaki öncülüğümüzü sürdürme hedefiyle teknolojinin birçok alanında olduğu gibi uydular üzerinden mobil servisler sunma konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Önümüzdeki yıllarda bireysel ve kurumsal müşterilerimize uydu üzerinden NTN hizmetleri sunabilmek amacıyla imzaladığımız bu iş birliklerine yenilerini de eklemeyi hedefliyoruz. Bu alanda sadece uluslararası iş birlikleri yapmakla kalmıyoruz.

Aynı zamanda yerli firmalarla anlaşmalarımızı sürdürüyor, 5G advanced (5.5G) ve 6G odağında ar-ge çalışmalarımıza devam ediyoruz. MWC kapsamında yapacağımız diğer iş birlikleriyle de Türkiye Yüzyılı'nı Dijitalin Yüzyılı yapma hedefine yenilikçi ve güçlü adımlar ekleyeceğiz"

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Uydu kanalıyla cep telefonu ve modem gibi doğrudan ticari cihazlara hizmet vermeyi hedefleyen ve 'Direct-to-Phone', 'Direct-to-Device', 'Direct-to-Cell' veya 'Satellite-to-Phone' gibi farklı isimlerde anılmakta olan bu teknolojilerle, mobil kapsamanın olmadığı bölgelerdeki kullanıcılara SMS, ses, data servislerinin sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda halihazırda birçok şirket çalışmalarını sürdürürken, önümüzdeki dönemde söz konusu servisler için global kapsama ve ticarileşme planlarının hayata geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete

SMS, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Turkcell, Lynk ile uydu üzerinden mobil servisler için iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

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