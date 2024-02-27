Turkcell ve Nokia, 6G İçin İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Turkcell ve Nokia, 6G alanındaki çalışmaların geliştirilmesi ve hızlandırılması amacıyla bir iş birliği anlaşması imzaladı. Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC'24) gerçekleşen anlaşma ile iki şirket, 6G teknolojileri konusunda birlikte Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek Türkiye'nin bu alanda söz sahibi olabilmesine yönelik çalışmalar yürütecek.
Turkcell, Nokia ile 6G alanındaki Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması için iş birliği anlaşması imzaladı. İspanya'nın Barselona kentinde, 26-29 Şubat tarihlerinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC'24) gerçekleşen imza törenine, Turkcell ve Nokia'dan çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve Nokia Avrupa Başkanı Dr. Rolf Werner tarafından imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, iki şirket 6G alanındaki Ar-Ge çalışmalarına odaklanacak. 6G ağlarının yeteneklerini keşfetmenin yanı sıra bireyler, kurumlar ve endüstrilere yönelik yeni ve heyecan verici kullanım senaryolarının geliştirilmesi hedefleniyor.
Dr. Ali Taha Koç: "Yeni nesil teknolojilerde söz sahibi olmaya kararlıyız"
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: "Turkcell açısından yapay zeka, 5G, 6G, nesnelerin interneti (IoT), davranışların interneti (IoB), büyük veri ve bulut bilişim gibi kavramlar, geleceği değil aynı zamanda bugünü de temsil ediyor. Yenilikçi teknolojiler konusundaki tecrübe ve yetkinliklerimizle ülkemizin yanı sıra küresel arenada da öncü bir rol oynamaya devam ediyoruz. Bugün Nokia ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, 6G alanındaki Ar-Ge çalışmalarımızı daha da hızlandıracak. Bu aynı zamanda, dijital dönüşüm stratejimiz açısından da önemli bir kilometre taşı olacak. Turkcell olarak yeni nesil iletişim teknolojilerine yatırım yaparak, bu konuda ülkemizin de söz sahibi olmasına katkılar sunma konusunda azimli ve kararlıyız. Bu anlaşma, Türkiye'yi şebeke teknolojisindeki küresel gelişmelerin ön saflarında tutacak ve yeni nesil teknolojilerin insanların yaşamlarını, ekonomiyi ve çevreyi iyileştirmek için nasıl kullanılacağının şekillendirilmesinde kilit bir rol oynayacak."
Dr. Rolf Werner: "Turkcell ile birlikte, geleceğin iletişim standardını geliştirmeye devam edeceğiz."
Nokia Avrupa Başkanı Dr. Rolf Werner, "Turkcell'in 6G yolculuğuna eşlik edeceğimiz ve birlikte inovasyon yapacağımız için heyecanlıyız. Lider 5G teknolojimiz ve 5G-Advanced'a yönelik net stratejimiz ile 6G araştırmalarına öncülük ediyoruz. Turkcell ile birlikte, geleceğin iletişim standardını geliştirmeye devam edeceğiz; bu çalışmaların içinde düşünen, hisseden ve hareket eden ağlar bulunacak ve Türkiye'de dijital dönüşümü ilerletmek için kullanım senaryolarını ortaklaşa geliştireceğiz." dedi.
Son Dakika › Teknoloji › Turkcell ve Nokia, 6G İçin İş Birliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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