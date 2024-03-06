Teknoloji

Türkiye uzun yıllardır 5G teknolojisine geçiş yapmaya çalışıyor. Bu kapsamda büyük bütçeli projelerin devam ettiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G için yeni bir tarih verdi. Peki Türkiye'de 5G'nin durumu ne?

Türkiye, 5G teknolojisi için geri sayıma başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye'nin 6. haberleşme uydusu Türksat 6A ile yeni bir dönem başlayacağını söyledi. Bakan Uraloğlu "muhtemelen" 2026 yılında 5G teknolojisine geçiş yapılacağını dile getirdi.

Türksat 6A uydusunun Haziran ayında ABD'den fırlatılması planlanıyor. Yeni uyduyla birlikte Türkiye'nin haberleşme uydularının kapsama alanı Ön Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın önemli bölümlerini de kapsayacak.

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5G teknolojisine geçiş süreci hakkında bilgi veren Bakan, "Sizlerin yakından takip ettiği, beklediği 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı ayrıca İstanbul Havalimanı'nda bazı bölgelerde deneysel olarak 5G kullanılabildiğini söyledi. Bazı üretim tesislerinde de deneme amaçlı 5G teknoloji ruhsatı verildiğini hatırlattı. İlerleyen yıllarda kapsama haritasının daha da genişlemesi bekleniyor.

5G, Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi ileri düzey bağlantılı cihazları destekleyerek, akıllı evlerden otomobillere, sağlık hizmetlerinden endüstriyel uygulamalara kadar birçok alanda da kullanılabilir. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde, bu teknoloji sayesinde uzaktan ameliyat yapılabiliyor.

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