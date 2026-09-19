Türkiye'de çocuklar yapay zekayı Avrupa'daki akranlarından hızlı benimsedi

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Engin Kurşun, Türkiye'deki 10-16 yaş arasındaki çocukların yapay zekayı Avrupa'daki akranlarından daha hızlı benimsediğini söyledi.

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online) Türkiye Koordinatörü de olan Prof. Dr. Kurşun, AA muhabirine, EU Kids Online grubunun Nisan 2025-Nisan 2026 arasında Türkiye'nin de dahil olduğu 19 Avrupa ülkesinde 10-16 yaş arası 28 bin 465 çocukla yürüttüğü araştırmanın sonuçlarının yayımlandığını, Türkiye ayağındaki saha çalışmasının ise tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

"İnternette kendini güvende hisseden çocukların oranı yüzde 48'e geriledi"

Raporun, çocukların internete erişimi, çevrimiçi etkinlikleri, dijital becerileri, üretken yapay zeka kullanımı ve güvenlik algısı ile ebeveyn ve okul aracılığıyla yaşadıkları düzenlemeleri ele aldığını belirten Kurşun, "Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, çocukların çevrimiçi ortamdaki güvenlik algısındaki düşüş. İnternette kendini güvende hisseden çocukların oranı yüzde 48'e geriledi, 2020 yılında ise bu oran yüzde 65 seviyesindeydi. Son bir ay içinde internette kendisini rahatsız veya tedirgin eden bir şeyle karşılaştığını söyleyen çocukların oranı ise 5 yıl içerisinde yüzde 7'den yüzde 23'e çıktı." dedi.

Kurşun, raporda, ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu iletişim biçiminin değiştiğini, ebeveynlerin sorunları konuşarak değil, teknik araçlarla ve çocuğa doğrudan müdahale etmeden çözmeye çalıştıklarına yer verildiğini aktardı.

"Türkiye'de çocukların yarısı ödevlerini yapay zekaya yazdırıyor"

EU Kids Online Türkiye ekibi tarafından yürütülen EU Kids Online 2026 (EUKO V) saha çalışmasında Türkiye verisinin büyük bir bölümü Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü desteğiyle toplandığını anlatan Kurşun, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki çocukların internet erişimi ve kullanım pratiklerini, dijital becerilerini, yapay zeka ile kurdukları ilişkiyi, mahremiyet algısını ve zararlı içeriklere maruz kalma durumunu Avrupa ortalamalarıyla karşılaştırmalı olarak ortaya koyacak olan raporun ön bulguları oldukça çarpıcı. Şimdiye kadar toplanan verilerin 10-16 yaş arası bin 330 çocuğu kapsayan ön analizine göre, Türkiye'de yapay zekayı hiç kullanmayan çocuk 10'da 1 iken, Avrupa'da bu oran yaklaşık 3'te 1. Türkiye'de çocukların yarısı ödevlerini yapay zekaya yazdırıyor (Avrupa'da çocukların üçte biri). Kendini internette güvende hisseden çocukların oranı Türkiye'de yüzde 32, Avrupa'da yüzde 48."

Kurşun, 2009'dan bu yana yürüttükleri çalışmalarla Türkiye'deki çocukların dijital ayak izini takip etmelerini sağladığını dile getirdi.

Avrupa-Türkiye karşılaştırmalı sonuç raporu ekim ayında kamuoyuyla paylaşılacak

Avrupa-Türkiye karşılaştırmalı sonuç raporunun ekim ayında kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Kurşun, "Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo ise çok daha derin bir dönüşüme işaret ediyor. Çocuklarımız yapay zekayı Avrupa'daki akranlarından çok daha hızlı benimsedi, onda dokuzu bu teknolojiyi aktif olarak kullanıyor. Ancak asıl üzerinde durmamız gereken her dört çocuğumuzdan birinin yapay zekadan duygusal tavsiye alıyor olması ve yüzde 60'ının dijital dünyada bir suç ya da sahte görüntü mağduru olmaktan korkmasıdır." diye konuştu.