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Türkiye'de En Çok Kazandıran Meslekler ve Sektörler Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye'de En Çok Kazandıran Meslekler ve Sektörler Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin 'Kazanç Yapısı Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, aylık ücretli çalışılan saatlerde erkeklerde 206,3 saat, kadınlarda ise 191 saat kaydedildi. Ayrıca, en yüksek yıllık brüt kazanç yükseköğretim mezunlarında görüldü. Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü en yüksek yıllık ortalama geliri elde etti.

Türkiye\'de En Çok Kazandıran Meslekler ve Sektörler Açıklandı
25.12.2023 - 20:37,
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmacılar bu çalışmayı göre kasım ayını referans alarak yaptı. Yapılan çalışmada toplamda aylık ücretli çalışılan saat 201,3 olarak gerçekleşti. Erkeklerde aylık ücretli çalışılma saati 206,3 iken bu oran kadınlarda ise 191 saat oldu. Biz de sizin için Türkiye'nin en çok kazandıran mesleklerini ve sektörlerini derledik. İşte detaylar..

İşte Türkiye'de en çok kazandıran meslekler!

Çalışmaya göre aylık ortalama kişi başı kazanç toplamda 12 bin 450 lira. Ücretli çalışan erkeklerin aylık ortalama kişi başı kazancı 12 bin 487 lira olarak hesaplandı. Bu durum kadınlarda 12 bin 376 lira olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de En Çok Kazandıran Meslekler ve Sektörler Açıklandı

Çalışanların kazançları genel olarak eğitim durumuyla doğru orantılı olarak yükseldi. Yani eğitim düzeyi arttıkça kazanç da arttı. Buna çalışmaya göre, en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yükseköğretim eğitim düzeyi elde etti. Yükseköğretim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 207 bin 112 lira olarak hesaplandı. Kadınlarda ise 171 bin 568 lira olarak kayıtlara geçti.

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Çalışanların brüt kazançları ekonomik faaliyet kolu ayrımında incelendiğinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. En yüksek yıllık ortalama geliri 293 bin 511 lirayla finans ve sigorta faaliyetleri sektörü kazanıyor. İkinci sırada 284 bin 842 lira yıllık ortalama kazançla bilgi ve iletişim sektörü yer alıyor. Bu sektörü 229 bin 108 lira ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izliyor.

Sıranın en altında ise sürpriz bir sektör var. Listenin son sırasında 99 bin 290 lirayla konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü yer alıyor. Ayrıca 102 bin 109 lirayla gayrimenkul sektörü bu yıl kazancı en düşük sektörlerden biri oldu. Ne yazık ki 2023 yılı inşaat sektörü için iyi geçmedi. 104 bin 768 lira ile Türkiye'de en çok kazandıran meslekler sıralamasında alt sıralardan kendine yer buldu.

En yüksek yıllık ortalama kazancı 276 bin 507 lira ile yöneticiler meslek grubu elde etti. Ardından 200 bin 195 lirayla profesyonel meslek mensupları geliyor. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 94 bin 849 olarak hesaplandı. Böylece en düşük kazanç, nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları grubunda oldu.

Kaynak: Shiftdelete
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