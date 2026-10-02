Türkiye\'de okuyan yabancı öğrenciler Şanlıurfa\'da hava savunma projesiyle yarışıyor

RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'de eğitimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrenciler, geliştirdikleri hava savunma sistemi projesiyle Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da şampiyonluk için yarışıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında ASELSAN'ın ev sahipliği yaptığı "Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi Yarışması", Türkiye'de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin mücadelesine de sahne oluyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek Türkiye'de eğitim alan gençler, festivalde geliştirdikleri savunma sanayisi projeleriyle derece elde etmek için ter döküyor.

"Her milletten burada bir araya geldik"

Sakarya Üniversitesi Mekanik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mısırlı Muaz Enany, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de eğitim aldığını söyledi.

Takım arkadaşlarıyla ortak bir hedef için çalıştıklarını belirten Enany, "Takım arkadaşlarımla Sakarya'dan geldik. Biz aslında hem üniversite hem de yurt arkadaşıyız. Farklı ülkelerden katılım sağlıyoruz. Sudan'dan, Libya'dan, Irak'tan, Mısır'dan ve Türkiye'den her milletten burada bir araya geldik. Hava savunma sistemi projesini geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Yarışmacılardan Sudanlı Abdulkadir Ömer Nasuhi ise TEKNOFEST'e katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de teknoloji alanında dünya çapında önemli adımlar atıldığını dile getiren Nasuhi, "Burada bu fırsatı bulduğumuz için çok memnun kaldık, gurur duyuyoruz. ASELSAN, genç mühendisler olarak bize bu imkanı sağladı." ifadelerini kullandı.

Takımın Türk üyesi Alihan Aydemir de farklı ülkelerden gelen öğrencilerle çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yarışmaya Sakarya'dan yabancı uyruklu arkadaşlarımızla beraber katıldık. Bu güzel çağda tekrar Türk'ün sancağının altında birleşme fırsatı yakaladık. Milli Teknoloji Hamlesi altında ülkemiz dışarıdan artık beyin göçü almayı başladı. Türkiye'miz için elimizden geldiği kadar teknoloji geliştirip vatanımıza, milletimize, ailelerimize hayırlı evlatlar olmayı hedefliyoruz."