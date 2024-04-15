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Son yıllarda dijitalleşme hızla artarken, sosyal medya platformları popülaritesini giderek artırıyor. Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Peki ülkemizde kaç kişi kullanıyor? İşte Türkiye'deki sosyal medya kullanıcı sayısı…

Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı, 57 milyonu aştı

Sirkhet Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre ülkemizde dijitalleşme ve internet kullanımı sürekli artış gösteriyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye'de 74,41 milyon internet kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Bu, nüfusun yüzde 87.16'sına denk geliyor.

Toplam sosyal medya kullanıcısı ise 57 milyonu aşmış durumda. Aktarılan bilgilere göre YouTube, 57,50 milyon kullanıcı ile en popüler platform konumunda. Hemen ardından ise onu 57,10 milyon kişi ile Instagram takip ediyor.

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Üçüncü sırada yer alan Facebook'un 34,35 milyon, onu takip eden TikTok'un ise 37,73 milyon kullanıcıya sahip olduğu belirtiliyor. Beşinci sıradaki X veya eski adıyla Twitter'ın 20,67 milyon, kariyer platformu LinkedIn'ın ise 16 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Türkiye'de en popüler sosyal medya platformları ve kullanıcı sayıları şu şekilde;

YouTube: 57,50 milyon kullanıcı

Instagram: 57,10 milyon kullanıcı

Facebook: 34,35 milyon kullanıcı

TikTok: 37,73 milyon kullanıcı (18 yaş üzeri)

X: 20,67 milyon kullanıcı

LinkedIn: 16 milyon kullanıcı

TikTok'un kullanıcı sayısı hesaplanırken yalnızca 18 yaş üzeri kişilerin dikkate alındığını belirtelim. Reşitlik göz önünde bulundurulmasa daha üst sıralarda yer alabilirdi. Öte yandan listede X (Twitter) rakibi Threads platformunun yer almaması ise dikkat çekmedi değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi sosyal medya platformlarını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.