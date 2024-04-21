Türkiye'de Yılın Otomobili 2024 Adayları Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Türkiye'de Yılın Otomobili 2024 Adayları Belli Oldu

Türkiye\'de Yılın Otomobili 2024 Adayları Belli Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında finale kalan 7 otomobil modeli açıklandı. BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR finalistler arasında yer aldı. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, bu yılın da çekişmeli geçeceğini ve tüm finalist modellerin üyeler arasında zorlu bir tercihe neden olacağını belirtti.

21.04.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen ve otomobil sektöründe büyük bir prestij kazandıran Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında bu yıl da heyecan dorukta. Dokuzuncu kez gerçekleştirilen bu seçimde, 28 aday arasından sıyrılarak finale kalan 7 otomobil modeli açıklandı.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2024 adayları!

Finalistler arasında yer alan modeller; BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR olarak belirlendi. Bu modeller, otomotiv alanında uzmanlaşmış OGD üyelerinin yaptığı titiz oylamalar sonucunda finale kalmaya hak kazandı.

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, organizasyonun her yıl otomotiv sektöründe büyük bir heyecan yarattığını ve bu yılın da geçmiş yıllardaki gibi çekişmeli geçeceğini vurguladı. Sandık, tüm finalist modellerin yüksek kaliteleri ve özellikleri ile üyeler arasında zorlu bir tercihe neden olacağını belirtti.

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, dokuzuncu kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek şunları söyledi:

"Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak"

Kaynak: Shiftdelete

TOGG T10X, Mercedes, Hyundai, Türkiye, Renault, Chery, TOGG, Bmw, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de Yılın Otomobili 2024 Adayları Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Avuç içi büyüklüğünde drone, yeni nesil malzemelerle üretildi
    23:10 Avuç içi büyüklüğünde drone, yeni nesil malzemelerle üretildi

    Linz Johannes Kepler Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından geliştirilen avuç içi büyüklüğündeki drone, tamamen yeni nesil malzemelerden üretiliyor. Drone, ultra ince ve hafif perovskite güneş panellerine sahip olacak ve enerji tüketimi anlamında rakipleriyle yarışacak seviyede olacak. Ayrıca drone'un uçuş süresi de yaklaşık %6 oranında artırıldı ve tamamen güneş ışığından enerji alarak uzun süre kullanılabilecek. Yeni nesil droneların satış başarısı ve yerli drone teknolojilerinin takibi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

  • iQOO 13 ve 13 Pro Modelleri Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcisi ile Gelebilir
    23:09 iQOO 13 ve 13 Pro Modelleri Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcisi ile Gelebilir

    iQOO'nun yeni amiral gemisi serisi olan iQOO 13 ve 13 Pro modellerinin Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ve yüksek çözünürlüklü panellerle piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu yeni telefonlar, iQOO'nun bir ilke imza atmasını sağlayabilir.

  • TikTok Türkiye Ülke Müdürü Erkan Bey ile Markalara Soruyoruz
    23:09 TikTok Türkiye Ülke Müdürü Erkan Bey ile Markalara Soruyoruz

    TikTok Türkiye Ülke Müdürü Erkan Bey'in katıldığı Markalara Soruyoruz video serisinde TikTok'un kapanıp kapanmayacağı sorusu yanıtlanıyor. Erkan Bey, TikTok'un Türkiye'deki başarısının nedenlerini ve stratejilerini detaylarıyla anlatıyor. Ayrıca platformun kullanıcı dostu arayüzü ve çeşitlendirilmiş içerik stratejileri ile nasıl daha fazla kullanıcı çektiği ve içerik üretimini teşvik ettiği de vurgulanıyor.

  • Norveç, Hidrojen Yakıtlı Gemilerle Filo Kuruyor
    21:10 Norveç, Hidrojen Yakıtlı Gemilerle Filo Kuruyor

    Norveç orijinli Torghatten Nord firması, dünyanın en büyük hidrojen yakıtlı gemilerine ev sahipliği yapacak 120 tam kapasiteli gemiden oluşan bir filo kurma kararı aldı. Gemilerin 2026 yılında tamamen hazır hale getirilmesi bekleniyor ve deniz taşımacılığı sektöründe büyük bir etki yaratması bekleniyor. Gemilerin çevreye olan etkisi ise yıllık 26 bin ton CO2 emisyonunu azaltmasıyla dikkat çekiyor.

  • Realme Narzo 70x 5G Özellikleri Sızdırıldı
    21:10 Realme Narzo 70x 5G Özellikleri Sızdırıldı

    Realme'nin uygun fiyatlı modeli Narzo 70x 5G'nin temel özellikleri sızdırıldı. 120Hz yenileme hızına sahip olan cihaz, suya ve toza karşı koruma sağlayan IP54 sertifikasıyla gelecek. 50MP birincil kameraya sahip olan telefon, 45W şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ürünün fiyatı 145 dolar olarak belirlendi.

  • Xiaomi'den Uygun Fiyatlı Bluetooth Hoparlör: Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition
    21:09 Xiaomi'den Uygun Fiyatlı Bluetooth Hoparlör: Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition

    Xiaomi'nin yeni Bluetooth hoparlörü Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition, uygun fiyatı ve Harman AudioEFX teknolojisi ile dikkat çekiyor. Dayanıklı ve şık tasarımıyla öne çıkan hoparlör, 40 Watt ses çıkışı ve 360 derece ses teknolojisi sunuyor. Bluetooth 5.3 ve NFC desteği ile gelen hoparlör, 14 saat pil ömrüne sahip. Şu anda Çin pazarında satışta olan ürünün diğer ülkelerdeki satış tarihi henüz belli değil.

  • Samsung, Hindistan'da Ekran Değişimi İçin Ücretsiz Hizmet Sunuyor
    21:09 Samsung, Hindistan'da Ekran Değişimi İçin Ücretsiz Hizmet Sunuyor

    Samsung yönetimi, Hindistan'da satılan bazı cihazlarda ortaya çıkan ekran sorununu çözmek için ücretsiz ekran değişimi hizmeti sunma kararı aldı. Bu hamle, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve teknoloji sektöründe olumlu bir yankı uyandırmak amacıyla yapıldı. Yeşil ya da pembe çizgilerin belirdiği ekran sorunu, yazılım ya da donanımdan kaynaklanıyor olabilir ve Samsung bu sorunu kesin bir çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Ekran değişimi hizmeti, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S21 ve Galaxy S22 serilerini kapsayan modellerde geçerli olacak. Ancak bu avantajdan yararlanmak isteyen kullanıcıların 30 Nisan tarihine kadar resmi bir Samsung bayisinden randevu almaları gerekiyor.

  • Çin Uyduları Ay'ın Uzak Yüzünü Görüntüledi
    19:10 Çin Uyduları Ay'ın Uzak Yüzünü Görüntüledi

    Çin'in Tiandu-1 ve Tiandu-2 isimli yeni nesil uyduları, Ay'ın uzak yüzünü resmi olarak görüntüledi. Bu gelişme, Çin'in gelecekteki devrimsel uzay projelerinin habercisi olarak değerlendiriliyor. Ay'ın tam olarak keşfedilmesi için önemli bir adım olan bu görev, Amerika ve diğer Batılı devletleri endişelendirmiş durumda. Çin'in sahip olduğu uzay teknolojileri de yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanmış durumda.

  • NASA'nın Yeni Güneş Yelkenli Uzay Aracı Test Seferlerine Başlıyor
    19:10 NASA'nın Yeni Güneş Yelkenli Uzay Aracı Test Seferlerine Başlıyor

    NASA'nın radikal girişimleri arasında yer alan yeni tasarlanan güneş yelkenli uzay aracı, gelecek hafta test seferlerine başlayacak. Aracın güneş ışığından aldığı enerjiyle uzun süre dolanması bekleniyor. Rocket Lab tarafından gönderilecek olan araç, sektörde büyük değişikliklere yol açabilir. Detaylar haberimizde.

  • Samsung Galaxy S25, yapay zeka özellikleriyle dikkat çekecek
    19:09 Samsung Galaxy S25, yapay zeka özellikleriyle dikkat çekecek

    Samsung, Galaxy S25 serisinde daha fazla yapay zeka özelliği sunacak. Şirket, Google ile iş birliğini sürdürerek Gemini Nano 2 dil modelini kullanacak. Ancak yapay zeka özelliklerinin ücretsiz olmayabileceği söylentileri de var.


23:28 Şampiyonluk maçında ilginç anlar Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı
23:21 Türkiye’nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı Türkiye'nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı
22:32 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak
21:43 Tokat’ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı Tokat'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı
18:57 Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim
22:36 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz
22:33 Burdur’da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi Burdur'da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi
22:08 Kerem önce kaçırdı, sonra attı İşte tekrarlanan penaltıda yaşananlar Kerem önce kaçırdı, sonra attı! İşte tekrarlanan penaltıda yaşananlar
20:57 Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık
20:55 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, sahasında Pendikspor’u 4-1 mağlup etti Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti
20:46 Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi’nde ikinci kez şampiyon Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon
20:00 Psikolojisi altüst oldu Bonucci, futbolu bırakıyor mu Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu?
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında
18:05 Yeni haftada hava nasıl olacak Meteoroloji son tahminleri yayınladı Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminleri yayınladı
17:13 Marmara’da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı Marmara'da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 00:47:35. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Yılın Otomobili 2024 Adayları Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement