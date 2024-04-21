Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen ve otomobil sektöründe büyük bir prestij kazandıran Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında bu yıl da heyecan dorukta. Dokuzuncu kez gerçekleştirilen bu seçimde, 28 aday arasından sıyrılarak finale kalan 7 otomobil modeli açıklandı.
Türkiye'de Yılın Otomobili 2024 adayları!
Finalistler arasında yer alan modeller; BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR olarak belirlendi. Bu modeller, otomotiv alanında uzmanlaşmış OGD üyelerinin yaptığı titiz oylamalar sonucunda finale kalmaya hak kazandı.
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, organizasyonun her yıl otomotiv sektöründe büyük bir heyecan yarattığını ve bu yılın da geçmiş yıllardaki gibi çekişmeli geçeceğini vurguladı. Sandık, tüm finalist modellerin yüksek kaliteleri ve özellikleri ile üyeler arasında zorlu bir tercihe neden olacağını belirtti.
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, dokuzuncu kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek şunları söyledi:
"Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak"
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'de Yılın Otomobili 2024 Adayları Belli Oldu - Son Dakika
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