Türkiye\'nin En Zenginleri Açıklandı: İşte 2024 Yılında Liderlik Koltuğunda Oturan İsim

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Forbes, her yıl yaptığı gibi 2024 yılı için de dünyanın en zengin insanlarını açıkladı. Bu listede ülkemizden birkaç isim de yer aldı. Peki bu sıralamaya göre Türkiye'nin en zenginleri kimler? Birinci sırada kim var? İşte Türkiye'nin en zengin insanı…

Türkiye'nin en zenginleri (2024)

Forbes'in ülkemiz için paylaştığı listeye baktığımızda Türkiye'nin en zengin insanının Murat Ülker olduğunu görüyoruz. 5.1 milyar dolar net servetiyle liderlik koltuğuna oturan Ülker, dünya listesinde ise 597. sırada.

İkinci sırada ise Şaban Cemil Kazancı yer alıyor. 3.5 milyar dolar net serveti olan Kazancı'yı 3.1 milyar dolar servete sahip olan İpek Kıraç takip ediyor. Listenin devamında 3 milyar dolar ile Semahat Sevim Arsel ve 2.8 milyar dolar ile İbrahim Erdemoğlu isimlerini de görüyoruz. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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2024 yılı itibariyle Türkiye'nin en zenginleri şu şekilde sıralandı;