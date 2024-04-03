Türkiye'nin En Zenginleri Açıklandı: İşte 2024 Yılında Liderlik Koltuğunda Oturan İsim - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'nin En Zenginleri Açıklandı: İşte 2024 Yılında Liderlik Koltuğunda Oturan İsim

Türkiye\'nin En Zenginleri Açıklandı: İşte 2024 Yılında Liderlik Koltuğunda Oturan İsim

Forbes'in 2024 yılı için açıkladığı dünyanın en zengin insanları listesinde Türkiye'den de birkaç isim yer aldı. Murat Ülker, 5.1 milyar dolar net servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı oldu. İşte Türkiye'nin en zenginleri ve sıralamaları...

03.04.2024 23:13
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Forbes, her yıl yaptığı gibi 2024 yılı için de dünyanın en zengin insanlarını açıkladı. Bu listede ülkemizden birkaç isim de yer aldı. Peki bu sıralamaya göre Türkiye'nin en zenginleri kimler? Birinci sırada kim var? İşte Türkiye'nin en zengin insanı…

Türkiye'nin en zenginleri (2024)

Forbes'in ülkemiz için paylaştığı listeye baktığımızda Türkiye'nin en zengin insanının Murat Ülker olduğunu görüyoruz. 5.1 milyar dolar net servetiyle liderlik koltuğuna oturan Ülker, dünya listesinde ise 597. sırada.

İkinci sırada ise Şaban Cemil Kazancı yer alıyor. 3.5 milyar dolar net serveti olan Kazancı'yı 3.1 milyar dolar servete sahip olan İpek Kıraç takip ediyor. Listenin devamında 3 milyar dolar ile Semahat Sevim Arsel ve 2.8 milyar dolar ile İbrahim Erdemoğlu isimlerini de görüyoruz. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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2024 yılı itibariyle Türkiye'nin en zenginleri şu şekilde sıralandı;

SıraİsimNet Serveti1Murat Ülker5.1 milyar dolar2Şaban Cemil Kazancı3.5 milyar dolar3İpek Kıraç3.1 milyar dolar4Semahat Sevim Arsel3 milyar dolar5İbrahim Erdemoğlu2.8 milyar dolar6Erman Ilıcak2.7 milyar dolar7Mustafa Rahmi Koç2.7 milyar dolar8Ali Erdemoğlu2.5 milyar dolar9Ferit Faik Şahenk2.4 milyar dolar10Hamdi Ulukaya2.3 milyar dolar11Filiz Şahenk2.2 milyar dolar12Mustafa Küçük2 milyar dolar13Sezai Bacaksız1.9 milyar dolar14Şefik Yılmaz Dizdar1.9 milyar dolar15Nihat Özdemir1.9 milyar dolar16Mehmet Sinan Tara ve Ailesi1.9 milyar dolar17Ali Metin Kazancı1.6 milyar dolar18Ahmet Çalık1.5 milyar dolar19Bülent Eczacıbaşı1.5 milyar dolar20Hamdi Akın ve Ailesi1.4 milyar dolar21Faruk Eczacıbaşı1.3 milyar dolar22Mehmet Aydınlar1.2 milyar dolar23Selçuk Bayraktar1.2 milyar dolar24Aydın Doğan1.2 milyar dolar25Deniz Şahenk1.2 milyar dolar26Haluk Bayraktar1.1 milyar dolar27Murat Vargı1 milyar dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Türkiye'nin en zengin insanları sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir isim var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Murat Ülker, Türkiye, Forbes, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin En Zenginleri Açıklandı: İşte 2024 Yılında Liderlik Koltuğunda Oturan İsim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin En Zenginleri Açıklandı: İşte 2024 Yılında Liderlik Koltuğunda Oturan İsim - Son Dakika
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