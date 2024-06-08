Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in uzay seferi Erzurum'da canlı takip edildi - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in uzay seferi Erzurum'da canlı takip edildi

Türkiye\'nin ikinci astronotu Atasever\'in uzay seferi Erzurum\'da canlı takip edildi

Bilim Erzurum'da düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in Yörünge Altı Araştırma Misyonu kapsamındaki uzay seferi canlı olarak izlendi. Öğrenci ve veliler, Atasever'in uzay seferini takip ederken duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte yapılan bilgi yarışması ve diğer etkinlikler de katılımcılar tarafından beğenildi.

08.06.2024 20:27
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay seferi, Bilim Erzurum'dan canlı olarak takip edildi.

Bilim Erzurum'a gelen öğrenci ve veliler, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in Yörünge Altı Araştırma Misyonu kapsamında yer aldığı uzay seferini takip etti.

Bilgi yarışması ve çeşitli ekinliklerin düzenlendiği programda, katılımcılar merkezde kurulan sinevizyondan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen "Yörünge Altı Araştırma Uçuşu" hakkındaki söyleşiyi dinledi.

Daha sonra katılımcılar, Atasever'in uzay seferini canlı olarak izledikten sonra merkezden ayrıldı.

Atasever'in uzay seferini izlemeye gelen Yağız Özdurmuş, AA muhabirine, uzay seferini canlı olarak izlerken çok duygulandığını belirtti.

"İnşallah ben de uzaya gitmeyi isterim. Astronot olmak için çok çalışacağım." diyen Özdurmuş, bilim merkezinde bugün yapılan etkinlikleri güzel bulduğunu söyledi.

Yiğit Hamza Budak ise bugün heyecan dolu anlar yaşadığını belirterek, "Bugün astronotumuz gibi uzaya gitmek istiyorum. Burada çok güzel etkinlikler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in uzay seferi Erzurum'da canlı takip edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in uzay seferi Erzurum'da canlı takip edildi - Son Dakika
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