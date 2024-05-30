Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlere ilham verdi - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlere ilham verdi

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlere ilham verdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerle bir araya gelerek uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yaptı. Gezeravcı, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında Ay Araştırma Programı'nı başlattıklarını ve kendi ülkelerinin yapmış olduğu bir roketi ve hibrit yakıtlı motoru kullanarak ay göndermeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin kendi uydusunu yapabildiğini ve yakın zamanda uzaya göndereceklerini söyledi.

30.05.2024 16:35
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Bu memleketin içerisinde, bu memleketin evlatları tek ihtiyaç duydukları şeye kavuştu, devletinin güçlü iradesine. Başımızda bizim devletimizin iradesi olduğu sürece bu memleketin çocuklarının bu memleketin sınırlarının içerisinde yapamayacağı bir iş yok. Onun için lütfen potansiyelinizi hiç kimsenin küçümsemesine müsaade etmeyin." dedi.

Gezeravcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programda BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal Konferans Salonu'nda ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlere uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yapan Gezeravcı, bu misyonun devamını gençlerin getireceğini söyledi.

Gezeravcı, 2001'de Hava Harp Okulundan mezun olduğunu hatırlatarak, o dönemde İHA ve SİHA'ların başka ülkelerden alındığını kaydetti.

Türkiye'nin 10-15 yılda kapısında 40'tan fazla ülkenin beklediği savunma sanayisindeki işleri yapar vaziyete geldiğini anlatan Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Bugün KAAN uçağımız da yapılmaya başlandı. Bugüne kadar başka ülkelerin yapmış olduğu jetlere bakın ilk uçuşlarında maalesef düşen, yapım sürecinin içerisinde farklı akametlerin içerisinden geçen tecrübeler yaşıyorlar. İlk uçuşunda uçmayı başardı uçak ki düşmesi beklenen sonuçlardan bir tanesi. Bu memleketin içerisinde, bu memleketin evlatları tek ihtiyaç duydukları şeye kavuştu, devletinin güçlü iradesine. Başımızda bizim devletimizin iradesi olduğu sürece bu memleketin çocuklarının bu memleketin sınırlarının içerisinde yapamayacağı bir iş yok. Onun için lütfen potansiyelinizi hiç kimsenin küçümsemesine müsaade etmeyin."

Gezeravcı, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında başlatılan Ay Araştırma Programı'na değinerek, "Biz 2026-2028 aralığında bir başka ülkenin değil, kendi ülkemizin yapmış olduğu bir roketi, kendi ülkemizin yapmış olduğu bir hibrit yakıtlı motorla aya göndermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Bunun ütopik olmadığını vurgulayan Gezeravcı, "Roketin yapımıyla ilgili sıkıntı kalmadı, motorun yapımıyla ilgili de çoğu bölüm tamamlanmış durumda. Sadece ay yüzeyinde bir tur atıp gelme için şu anda bunu yapma imkanımız var. Bizim hedefimiz ayın yüzeyine indirmek. Sert iniş ardından yumuşak iniş." ifadesini kullandı.

Gezeravcı, Türkiye'nin kendi uydusunu yapabildiğini anlatarak, "Bu yılın içinde yüzde 80'nin üzerinde yerlilik oranıyla tamamen kendi mühendisleri ve teknikerleriyle kendi uydusunu yapıp uzaya gönderebilen 11. ülke konumuna geliyoruz. 8 Temmuz haftasında fırlatmamız var." dedi.

Gençlerin çok şeyi başarabildiğine dikkati çeken Gezeravcı, "Dolayısıyla bir işi başarmak, hayatta belli başarıları elde etmek için 50'li, 60'lı yaşları beklemeniz gerektiğini lütfen düşünmeyin. Şu anda lise çağındasınız. Yakın süreçte üniversite eğitiminiz geliyor. Üniversiteniz biter bitmez. Belki üniversitenin son bir iki yılında hayatta artık bir şeyleri üretmeye başlayacağınızın farkında olun. Bu kapasiteniz potansiyeliniz var." diye konuştu.

Gezeravcı, sunumunun ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlere ilham verdi - Son Dakika

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