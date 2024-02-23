Türkiye\'nin yerli işletim sistemi GİBUX, dijital dönüşümde önemli bir adım

Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu adımlardan biri de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın öncülüğünde geliştirilen ve başarıya ulaşan yerli ve milli işletim sistemi GİBUX. Açık kaynak kod tabanına sahip olan sistem, vergi sisteminin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirildi. İşte detaylar…
Türkiye'nin yerli işletim sistemi GİBUX hakkında her şey!
2023 yılında 64 bit versiyonuna geçiş yaparak güncellenen GİBUX, ülke genelinde 1078 farklı lokasyonda, yaklaşık 41 bin masa üstü bilgisayarda aktif olarak kullanılıyor. Bu durum tek başına GİBUX'un sadece bir işletim sistemi olmanın ötesinde, Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendiren bir araç olduğunu da gösteriyor. Ayrıca bilgi güvenliği, bakım ve destek gibi kritik süreçlerde sağladığı avantajlarla, devletin dijital dönüşümüne katkı sağladığını da söyleyelim.
GİBUX, yalnızca teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda ekonomik faydalarıyla da dikkat çekiyor. Her yıl lisans maliyetlerinden yaklaşık 50 milyon TL tasarruf edilmesini sağlayarak, milli ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor.
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GİB Teknoloji ise GİBUX ile sınırlı kalmayıp, açık kaynak kod tabanlı yazılımlar geliştirmeye ve ülkeye değer katmaya odaklanmış durumda. Zira 300'den fazla çalışanıyla, teknoloji ve inovasyon alanında sürekli kendini güncelleyen bir ekip yapısına sahip.
GİB Teknoloji tarafından sağlanan teknik eğitimler, çalışanların niteliklerini artırdığı gibi onların günümüzün hızla değişen teknoloji dünyasına adapte olmalarını da sağlıyor. Angular, Kafka, PostgreSQL, Temel JAVA, React, Selenium, Spring Boot Developer ve Spring Boot Fundamentals gibi alanlarda verilen eğitimler, ekip üyelerinin uzmanlık alanlarını genişleterek sektördeki yeni trendlere şimdiden hazırlıyor.
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