Türkiye Teknoloji Yarışında Öne Çıkıyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri töreninde, "Türkiye artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke değil, kendi insan kıymetini yetiştiriyor, kendi fikri mülkiyetini üretiyor, kendi teknolojisini geliştiriyor ve küresel rekabette daha güçlü bir konum kazanıyor" dedi.

Türk havacılık tarihinin öncü ismi Vecihi Hürkuş anısına bu yıl 9'uncusu düzenlenen Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri, 14 Ağustos günü Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi. Törendd ekosistemde yıl boyunca öne çıkan firmalar 17 farklı kategoride ödüllendirildi. Törene Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yd katıldı.

Törende konuşan Görgün, ödüllerin 2021 yılından bu yana Uluğ Bey, Oktay Sinanoğlu, Cezeri ve Nuri Killigil gibi bilim ve teknoloji tarihine yön veren öncü isimlerin mirasıyla buluşturulduğunu, bu yıl da bayrağın Vecihi Hürkuş'a devredildiğini belirterek, "Vecihi Hürkuş bize yalnızca bir havacılık hikayesi bırakmadı. Bize cesaretin bilgiyle, hayalin emekle, girişimci ruhun ise üretim iradesiyle buluştuğunda nelerin başarılabileceğini gösterdi. Kendi tasarladığı uçakla gökyüzüne yükseldi, Türkiye'nin ilk sivil havacılık okulunu kurdu. Ancak emekleri maalesef karşılık bulmadı" dedi.

"HÜRKUŞ'ta, HÜRJET'te ve KAAN'da gördüğümüz mühendislik iradesidir"

Bugün gelinen noktanın geçmişteki öncü isimlerin bireysel gayretlerinden farklı olarak kurumsal bir güce dayandığını vurgulayan Görgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir zamanlar öncü isimlerin büyük ölçüde bireysel gayretleriyle ilerleyen bu yolculuğu bugün güçlü kurumlarımız, yetişmiş insan kıymetimiz ve gelişen sanayi altyapımızla sürdürüyoruz. HÜRKUŞ'ta, HÜRJET'te ve KAAN'da gördüğümüz mühendislik iradesidir, işte bu tarihi yürüyüşün bugünkü karşılığıdır."

"Uluslararası patent başvuru sayımızı yaklaşık 30 kat artırırken, dünya sıralamasında 20 basamak birden ilerledik"

Türkiye'nin son yıllardaki teknoloji performansına ilişkin somut verileri paylaşan Görgün, "2000 yılında Türkiye olarak yalnızca 71 uluslararası patent başvurusuyla dünyada 36'ncı sıradaydık. Bugün 2 binin üzerinde başvuruyla 16'ncı sıraya yükseldik. Uluslararası patent başvuru sayımızı yaklaşık 30 kat artırırken, dünya sıralamasında 20 basamak birden ilerledik" diye konuştu.

"Türkiye artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke değil"

Görgün, Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payını binde 5'ten yüzde 1,46'ya yükselttiklerini ifade ederek, "2002 yılında 1,2 milyar dolar seviyesinde olan Ar-Ge harcamalarımızı 16,5 kat artırarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştırdık. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimiz içindeki payını binde 5'ten yüzde 1,46'ya yükselttik. 2002-2023 döneminde, satın alma gücü paritesine göre Ar-Ge harcamalarını en fazla artıran OECD üye ve gözlemci ülkeleri arasında ikinci sıraya yükseldik. Türkiye artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke değil; kendi insan kıymetini yetiştiriyor, kendi fikri mülkiyetini üretiyor, kendi teknolojisini geliştiriyor ve küresel rekabette daha güçlü bir konum kazanıyor" ifadelerini kullandı.

"Teknopark İstanbul, kurulduğu günden bu yana 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi"

Teknopark İstanbul'un üst üste altıncı kez Türkiye'nin en fazla patentli girişime ev sahipliği yaptığını vurgulayan Görgün, "Bugün kampüsümüzde 630'un üzerinde firma, 280'i aşkın kuluçka girişimi ve 11 binin üzerinde mühendis ve çalışan faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar yaklaşık 430 kuluçka firmamızı mezun ettik. Teknopark İstanbul, kurulduğu günden bu yana 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Üst üste altıncı kez Türkiye'nin en fazla patentli girişime ev sahipliği yapan teknoparkı olmamız da tesadüf değil; çünkü burada fikre değer veriyoruz" dedi.

Törende 17 kategoride toplam 27 ödül sahiplerini buldu. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ekosisteme sunduğu destek programlarından en yüksek performansla yararlanan firmalara verilen "SSB Destek Programları Başarı Ödülü", Ar-Ge kategorisinde Armelsan Savunma Teknolojileri San. ve Dış Tic. A.Ş. Teknopark Şubesi'ne, kuluçka kategorisinde ise Quark Optical Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi'ne takdim edildi. Savunma ve havacılık sanayiinin amiral gemisi niteliğindeki beş Teknopark İstanbul Özel Ödülü ise bizzat Haluk Görgün tarafından takdim edildi.

Törende ödül alan kurumlar şu şekilde sıralandı:

"Milli Hava Savunmasında Çelik Kubbe Özel Ödülü-ASELSAN, Milli Füze Teknolojilerinde Uzun Menzilli Caydırıcı Teknoloji Özel Ödülü-ROKETSAN, Milli Havacılık Motorlarında Yüksek Teknoloji Özel Ödülü-TEI, 5. Nesil MMU KAAN Özel Ödülü-TUSAŞ, Milli Savunmada İHA, Dron ve Sürü Sistemleri Yenilikçi Teknoloji Özel Ödülü- STM"

"Dost ülkelerle güvene dayalı teknoloji ortaklıkları kuran bir Türkiye için kararlılıkla çalışacağız"

Görgün, ödüllerin takdimi sırasında savunma sanayiinin kritik teknoloji alanlarındaki ilerleyişine ilişkin, "Kritik teknolojilerini geliştiren, yüksek katma değer üreten, küresel standartlara katkı sunan ve dost ülkelerle güvene dayalı teknoloji ortaklıkları kuran bir Türkiye için kararlılıkla çalışacağız. Amacımız daha fazla özgün teknoloji geliştirmek, daha fazla fikri mülkiyet üretmek, daha güçlü teknoloji şirketleri çıkarmak ve Türkiye'nin dünya teknoloji ligindeki yerini her yıl daha ileri taşımaktır" dedi.