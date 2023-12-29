Türksat Kablonet Tarifeleri 2024 Fiyatlarıyla Açıklandı

Tarife NoHız İndirme (Mbps)Hız Yükleme (Mbps)Kota (GB)Tarife Fiyatı (TL/Ay)Ek Kullanım Ücreti (GB Başına) Maksimum Ücret KOTALI KABLONET HİZMETLERİ3.116210150,001,50500,003.225275350,001,50520,003.3252150380,001,50520,003.4252250400,001,50520,003.5505250420,001,50560,003.6505500520,001,50560,003.71005250520,001,50600,003.81005500580,001,50600,00DURAN KOTALI KABLONET HİZMETLERİ3.916210150,00––3.1025275350,00––3.11252150380,00––3.12252250400,00––3.13505250420,00––3.14505500520,00––3.151005250520,00––3.161005500580,00––SINIRSIZ KABLONET HİZMETLERİ3.17162–500,00––3.18252–520,00––3.19355–540,00––3.20505–560,00––3.215020–650,00––3.22755–580,00––3.231005–600,00––3.2410020–750,00––PON SINIRSIZ KABLONET HİZMETLERİ3.2520020–800,00––3.2650050–1.100,00––3.271000100–1.400,00––DOCSİS/PON AKILLI SINIRSIZ HİZMETLERİ3.2850 (00: 00-9: 00)20 (19: 00-24: 00)5520,00––3.29100 (00: 00-9: 00)25 (19: 00-24: 00)5540,00––DSL SINIRSIZ KABLONET HİZMETLERİ3.30162–500,00––3.31243–520,00––3.32353–540,00––3.33504–560,00––3.34754–580,00––3.351004–600,00––FTTH SINIRSIZ KABLONET HİZMETLERİ3.3620010–800,00––3.3750020–1.100,00––3.38100020–1.400,00––

Böylelikle Türksat Kablonet kullanıcısı olmak istiyorsanız ödemeniz gereken en düşük fiyat 150 TL, en pahalı fiyat ise 1.400 TL. Günümüz şartlarında 'yeterli' sayılabilecek olan kotasız 100 mb/s indirme, 20 mb/s yükleme tarifesinin fiyatı da 750 TL oldu.

Yeni asgari ücret ile iPhone 15 alabilmek için kaç saat çalışmamız gerek?

Kablonet'in tarife fiyatlarından, diğer internet sağlayıcılarının yapacağı zamları da az çok kestirmek mümkün. Yani ufuk, pek iç açıcı görünmüyor. Yeni fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.