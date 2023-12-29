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Türksat Kablonet Tarifeleri 2024 Fiyatlarıyla Açıklandı - Son Dakika
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Türksat Kablonet Tarifeleri 2024 Fiyatlarıyla Açıklandı

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammının ardından Türksat Kablonet, yeni kullanıcıları için tarifelerinin 2024 fiyatlarını açıkladı. En düşük fiyat 150 TL olan tarifeler arasında kotasız 100 mb/s indirme, 20 mb/s yükleme tarifesi 750 TL olarak belirlendi. Diğer internet sağlayıcılarının da zam yapması bekleniyor.

Türksat Kablonet Tarifeleri 2024 Fiyatlarıyla Açıklandı
29.12.2023 - 00:28,
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2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammının ardından ilk internet zamlarından biri de geldi. Türksat Kablonet, yeni kullanıcıları için geçerli olacak tarifelerinin 2024 fiyatlarını paylaştı.

Türksat Kablonet 'te Kotasız 100 mb/s indirme, 20 mb/s yükleme tarifesi 750 TL oldu

Türksat Kablonet kullanıcısı olmak istiyorsanız, 2024 yılından itibaren aşağıda görselini paylaştığımız şekilde bir aylık ücrete tabi tutulacaksınız:

Türksat Kablonet Tarifeleri 2024 Fiyatlarıyla Açıklandı

Tarife NoHız İndirme (Mbps)Hız Yükleme (Mbps)Kota (GB)Tarife Fiyatı (TL/Ay)Ek Kullanım Ücreti (GB Başına) Maksimum ÜcretKOTALI KABLONET HİZMETLERİ3.116210150,001,50500,003.225275350,001,50520,003.3252150380,001,50520,003.4252250400,001,50520,003.5505250420,001,50560,003.6505500520,001,50560,003.71005250520,001,50600,003.81005500580,001,50600,00DURAN KOTALI KABLONET HİZMETLERİ3.916210150,00––3.1025275350,00––3.11252150380,00––3.12252250400,00––3.13505250420,00––3.14505500520,00––3.151005250520,00––3.161005500580,00––SINIRSIZ KABLONET HİZMETLERİ3.17162–500,00––3.18252–520,00––3.19355–540,00––3.20505–560,00––3.215020–650,00––3.22755–580,00––3.231005–600,00––3.2410020–750,00––PON SINIRSIZ KABLONET HİZMETLERİ3.2520020–800,00––3.2650050–1.100,00––3.271000100–1.400,00––DOCSİS/PON AKILLI SINIRSIZ HİZMETLERİ3.2850 (00: 00-9: 00)20 (19: 00-24: 00)5520,00––3.29100 (00: 00-9: 00)25 (19: 00-24: 00)5540,00––DSL SINIRSIZ KABLONET HİZMETLERİ3.30162–500,00––3.31243–520,00––3.32353–540,00––3.33504–560,00––3.34754–580,00––3.351004–600,00––FTTH SINIRSIZ KABLONET HİZMETLERİ3.3620010–800,00––3.3750020–1.100,00––3.38100020–1.400,00––

Böylelikle Türksat Kablonet kullanıcısı olmak istiyorsanız ödemeniz gereken en düşük fiyat 150 TL, en pahalı fiyat ise 1.400 TL. Günümüz şartlarında 'yeterli' sayılabilecek olan kotasız 100 mb/s indirme, 20 mb/s yükleme tarifesinin fiyatı da 750 TL oldu.

Yeni asgari ücret ile iPhone 15 alabilmek için kaç saat çalışmamız gerek?

Kablonet'in tarife fiyatlarından, diğer internet sağlayıcılarının yapacağı zamları da az çok kestirmek mümkün. Yani ufuk, pek iç açıcı görünmüyor. Yeni fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Türksat Kablonet Tarifeleri 2024 Fiyatlarıyla Açıklandı - Son Dakika
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