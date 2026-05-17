TUSAŞ'tan 20 Bin Öğrenciye Havacılık Tanıtımı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Teknik Gezi XL" programında Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 20 bin öğrenciye milli havacılık projelerini tanıttı.

TUSAŞ, geleneksel hale getirdiği "Teknik Gezi XL" etkinliğini bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilkokuldan üniversite seviyesine kadar yaklaşık 20 bin öğrenci TUSAŞ tesislerinde ağırlandı. Etkinliğe 74 şehirdeki 177 üniversite, bin 26 lise, 718 ortaokul ve 867 ilkokuldan başvuru yapıldığı bildirildi. İki gün süren programda öğrenciler, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen hava platformlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar üretim hatlarını gezerken, ayrıca uçuş gösterileri, deneyim alanları, kariyer oturumları ve interaktif atölyelere katıldı.

Etkinliğin ilk gününde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ağırlandı. HÜRJET ve KAAN temalı gösteriler yoğun ilgi görürken, GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ile ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçlarının uçuş gösterileri gerçekleştirildi. Çocuklar ayrıca HÜRKUŞ deneyim alanında vakit geçirirken, KAAN'ı sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimledi ve HÜRJET 360 simülatöründe uçuş tecrübesi yaşadı.

İkinci gün ise lise ve üniversite öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlendi. HÜRJET ve GÖKBEY'in gerçekleştirdiği uçuş gösterileri izleyicilerden ilgi gördü. TUSAŞ insan kaynakları ekipleri tarafından kariyer fırsatları ve staj programlarına ilişkin bilgilendirme de yapıldı. Test pilotlarıyla söyleşi ve imza etkinlikleri gerçekleştirildi.

Öte yandan, TUSAŞ'ın uzun dönem yetenek programlarından biri olan "SKY Experience Programı" kapsamında mezuniyet töreni düzenlendi. Üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yürütülen programda bu yıl 600 adaydan 293'ünün başarıyla mezun olduğu belirtildi. - ANKARA