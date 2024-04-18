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Popüler canlı yayın platformu Twitch, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için yeni bir adım attı. Uzun süren testlerin ardından, Twitch'in TikTok tarzındaki keşfet özelliği, tüm kullanıcılar için yayına giriyor. Neler değişecek?

Twitch'e, TikTok tarzı keşfet özelliği geliyor

Twitch'in keşfet özelliği bu ayın sonunda kullanıma sunulacak. Bu yenilik, kullanıcıların Twitch mobil uygulamasında mevcut canlı yayınlar ve klipler arasında kolayca kaydırmalarını sağlayacak bir özellik.

Kullanıcılar, artık içerikleri ayrı ayrı keşfedebilecek ve ilgilendikleri içeriklere daha hızlı ulaşabilecekler. İşte yeni keşfet akışının özellikleri:

İki ayrı keşfet akışı: Kullanıcılar, 'Canlı Yayınlar' ve 'Klipler' olmak üzere iki ayrı akış arasında gezinebilecek. Bu ayrım, kullanıcıların ilgi alanlarına daha uygun içerikleri bulmalarına yardımcı olacak.

Etkileşim ve erişilebilirlik: Beğenilen içeriklerle daha fazla etkileşimde bulunmak isteyen kullanıcılar, yayıncının avatarına tıklayarak tiyatro moduna geçebilecek. Bu mod, izleme deneyimini daha da kişiselleştiriyor.

Reklam entegrasyonu: Jess Sung'a göre, keşfet özelliği reklamlar içerecek ancak kullanıcılar bu reklamları geçebilecek. Bu, kullanıcıların kesintisiz bir kaydırma ve izleme deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

Twitch'ten beklenmedik karar! Malum yayınlara son

Bu yeni özellikler, Twitch kullanıcıları tarafından olumlu bir şekilde karşılanıyor. Keşfet akışının getirdiği yenilikler sayesinde, kullanıcılar aradıkları içeriğe çok daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilecek. Ayrıca, reklamların kullanıcı deneyimini bozmadan entegre edilmesi, platformun kullanıcı dostu yaklaşımını da pekiştiriyor.

Twitch'in bu stratejik hamlesi, platformun sürekli evrilen dijital medya ortamında rekabetçi kalmasını sağlayacak ve kullanıcıların platformda daha uzun süre kalmasını teşvik edecek. Twitch, bu yeniliklerle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı ve canlı yayın platformu olarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Peki siz bu yeni özelliği nasıl buldunuz? Sizce faydası mı olur zararı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.