Twitter, sesli ve görüntülü arama özelliğini herkese açıyor

Süper uygulama (Super App) olma yolunda ilerleyen Twitter (X), sadece premium üyelik satın alan kullanıcılarına sunduğu bazı özellikleri herkese açacak. Açıklanan bilgilere göre Twitter (X), sesli ve görüntülü arama özelliğini standart kullanıcılara da sunacak.
Twitter (X), sesli ve görüntülü arama özelliğini herkese açıyor
X Premium (eski adıyla Twitter Blue), gönderileri düzenleme, daha uzun videolar yükleme ve metin biçimlendirme gibi kullanıcılara daha fazla özellik sunan ücretli bir abonelik sistemi olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte premium üyelik satın alan kullanıcılar, gönderileriyle daha fazla erişime sahip oluyor ve daha az reklam görüyor.
X, geçtiğimiz yıl tıpkı FaceTime ve WhatsApp gibi uygulamalar gibi kullanıcıların sesli ve görüntülü arama yapmasına ve almasına olanak tanıyan yeni bir özelliği tanıttı. Bir süredir sadece premium abonelerle sınırlı olan bu özellik, daha fazla kullanıcının kullanımına sunuluyor.
X, hesap kapatmaya devam ediyor! İşte nedeni
X mühendisi Enrique Barragan tarafından paylaşılan bilgilere göre, X Premium'a abone olmayanlara yavaş yavaş sesli ve görüntülü görüşme özelliğini sunmaya başladı. Bu özellik doğrudan mesaj kutusunda yer alıyor ve WhatsApp ve Instagram gibi aramaları destekleyen diğer uygulamalarla benzer şekilde çalışıyor.
Bu özellik, bazı kullanıcıların tanımadıkları kişilerden çağrı alma fikrinden pek memnun görünmemesi nedeniyle duyurulduğunda tartışmaya neden oldu. Neyse ki kullanıcılar kendilerini kimin arayabileceğini kontrol edebiliyor, hatta arama özelliğini kapatabiliyor.
Uygulama üzerinden sesli ve görüntülü arama ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
X uygulamasını açın
Üstte yer alan profil resminize tıklayın
Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın
Gizlilik ve güvenlik menüsünü seçin
Doğrudan mesajlar seçeneğine girin
Sesli ve görüntülü arama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz
Adres defterinizdeki kişilerden, takip ettiğiniz hesaplardan veya yalnızca doğrulanmış kullanıcılardan çağrı almayı seçebilirsiniz. X'teki aramaları tamamen kapatmak istiyorsanız, "Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir" seçeneğini kapatmanız yeterlidir. Bunu yaptığınızda kimsenin sizi X uygulaması üzerinden arayamayacağını belirtelim.
Son Dakika › Teknoloji › Twitter, sesli ve görüntülü arama özelliğini herkese açıyor - Son Dakika
Sağlık sorunları nedeniyle 15 gün önce görevi bırakan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak 62 yaşında hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?