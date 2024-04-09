Popüler sosyal medya platformu Twitter veya yeni adıyla X, yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Son olarak platformun iOS uygulamasına eklenen ve uzun bir süredir yalnızca ABD'de kullanılabilen Geçiş Anahtarı özelliği, dünya genelinde kullanıma sunuldu. Peki bu yenilik ne işe yarıyor? İşte ayrıntılar…
X (Twitter) Geçiş Anahtarı özelliği ne işe yarıyor?
Kısa süre önce yayınlanan güncelleme ile tüm X (Twitter) kullanıcılarına sunulan Geçiş Anahtarı özelliği, kullanıcıların hesap şifresini kullanmak yerine biyometrik doğrulama ile oturum açmasına olanak tanıyor. Buna göre Face ID veya Touch ID ile kimlik doğrulaması yapılabilir.
Bilmeyenler için Geçiş Anahtarı, phishing veya sosyal mühendisliğe karşı daha güvenli bir giriş yöntemi olarak biliniyor. Bu bağlamda kullanıcılar tarafından kullanılması tavsiye ediliyor. Peki bu özelliği nasıl aktif edersiniz? Adım adım anlatalım.
X (Twitter), bot ve spam hesaplara tekmeyi vuracak!
X (Twitter) için Geçiş Anahtarı özelliğini aktif edebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: X (Twitter) uygulamasını açın.
2. Adım: Sol üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunun.
3. Adım: Açılan dikey menüden Ayarlar ve Destek > Ayarlar ve gizlilik butonuna dokunun.
4. Adım: Güvenlik ve hesap erişimi > Güvenlik yolunu takip edin.
5. Adım: "Ek şifre koruması" başlığı altındaki "Geçiş Anahtarı" seçeneğini aktif hale getirin.
6. Adım: Hesap şifrenizi girerek doğrulama işlemini yapın.
7. Adım: Geçiş Anahtarı için bir doğrulama zinciri uygulaması seçin.
8. Adım: İşte bu kadar!
Geçiş Anahtarı özelliğinin Android kullanıcılarına ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
Peki siz bu yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Twitter (X) Geçiş Anahtarı Özelliği Dünya Genelinde Kullanıma Sunuldu - Son Dakika
Xiaomi, Baby Care Edition isimli yeni akıllı bebek kamerasıyla anne-babaları hedefliyor. Cihaz, Full HD çözünürlük ve geniş açıyla bebeklerin güvenliğini artıracak. Wi-Fi bağlantısı ve çevrim dışı kullanım özelliğiyle dikkat çeken ürün, 115 dolar fiyatla satışa sunulacak.
32 GB RAM ve 2 TB depolama kapasitesine sahip olan M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansı test edildi. Editörümüz Alperen tarafından yapılan testlerde, oyun performansının tatmin edici olmadığı ve pil kullanımının da düşük olduğu belirtildi. Ancak cihazın günlük işler için yüksek performans sunduğu ifade edildi.
Samsung'un Galaxy Watch FE modelinin ismi, Galaxy Watch 4 olarak değiştirilebilir. Şirket, daha premium bir algı yaratmak ve satış başarısı elde etmek amacıyla bu değişikliği düşünüyor. Galaxy Watch 4 (2024) ise Samsung'un uygun fiyatlı saatler arasında önemli bir başarı yakalayabilir.
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından sunulan Starlink, uydu üzerinden internete erişebilmeyi mümkün kılıyor. Son dönemlerde ilginin bir hayli yükseldiği Starlink'in kullanıcı sayısı dört ay içerisinde 500 bin artarak 2.7 milyona yükseldi. Hizmetin Türkiye'de henüz kullanıma sunulmamasına rağmen, ülkemizdeki çalışmalar devam ediyor.
DJI, Ronin kamera ve aksesuar serisinin 10. yılına özel olarak yeni modellerini görücüye çıkardı. DJI RS 4 ve RS 4 Pro olarak adlandırılan yeni gimbal modelleri, profesyonel düzeyde kamera stabilizasyonu vadediyor. Ayrıca batarya ve kullanış açısından da oldukça önemli iyileştirmeler getiriyor. Yeni DJI RS 4, özellikle bireysel içerik oluşturucularına hitap ediyor. Sadece 1,4 kg ağırlığındaki cihaz; 3 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. RS 3 modeline göre daha iyi dikey çekimler yapabilmek için eksen kilitlerinin yükseltilmesi ve eğim aralığının genişletilmesiyle öne çıkıyor. RS 4 Pro modeli ise daha çok profesyonel film ekipleri ve stüdyolara hitap edecek. Yeni gimbal; 4,5 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. Ayrıca LiDAR otomatik odaklama ve Next-Gen ActiveTrack Pro özelliğine yer veriyor. Fiyatlandırma ise DJI RS 4 için 549 dolardan ve RS 4 Pro için 869 dolardan başlıyor. DJI, yeni gimbal modellerinin satışına önümüzdeki haftalardan itibaren başlayacağını söyledi.
Tayvan'da meydana gelen deprem sonrası RAM fiyatlarında artış yaşanabileceği iddiaları ortaya çıktı. Önde gelen bellek üreticilerinin fiyat açıklamalarını durdurması, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. Bellek sektöründe zaten bir yükselme olan fiyatlar, deprem sonrası daha da artabilir.
Porsche Macan serisinin en son güncellemesi, Macan 4 ve Macan Turbo sürücü ve yolcu deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen ve Türkçe konuşabilen bir dizi teknolojik özellikleri duyurdu. Güncelleme, araç içindeki ekran teknolojileri, artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı (HUD), Türkçe sesli asistan ve Android Automotive OS gibi yenilikleri içeriyor. Bu özelliklerle Porsche Macan, sürüş deneyimi açısından olduğu kadar teknolojik yenilikler açısından da dikkat çekici bir seçenek haline geliyor.
Ekim 2023'te Qualcomm, ilk dizüstü bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i duyurdu. Microsoft, ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlarının Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisine dayandığını ve Apple'ın M3 işlemcili MacBook Air modellerinden daha yüksek performans sunduğunu iddia etti.
Nubia, katlanabilir telefon pazarına uygun fiyatlı bir seçenek olan Nubia Flip'i tanıttı. İki ekranlı tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken Nubia Flip, orta-üst segmente hitap ediyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8GB/12GB RAM, 256GB/512GB depolama, 50MP ana kamera, 16MP ön kamera ve 4310mAh pil gibi özelliklere sahip olan telefon, 415-511 Dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.
TSMC, Amerika pazarındaki girişimlerini artırmak için CHIPS and Science Act teşvik programı kapsamında 6,6 milyar dolarlık hibe alacak. Ayrıca 5 milyar dolarlık uzun vadeli bir kredi de alınacak. TSMC'nin Amerika'da 3 yeni üretim tesisi açması bekleniyor. Bu hamleyle TSMC'nin dünyadaki en büyük çip üreticisi olma unvanını koruması hedefleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?