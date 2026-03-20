Uçan arabada seri üretime başladılar

Çin, uçan araba için seri üretim sürecini başlattı. Hem karada hem de havada gidebilen bu fütüristik araç, altı tekerlekli dev bir taşıyıcı ve onun bagajından ayrılabilen iki kişilik elektrikli bir hava modülünden oluşuyor.

İŞTE ÇİN'İN UÇAN ARABASI

Arabanın performans özelliklerinin nasıl olduğu merak edilirken ilk görüntüler yayınlandı. Görüntülerde normal bir şekilde kalkışa geçeceği yere gelen arabanın daha sonra uçma moduna geçtiği, ardından bir helikopter gibi havalandığı görüldü.