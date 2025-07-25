ULA-K Gürbağ İş Birliği İmzaladı

İDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, ULAK Haberleşme A.Ş. ile Gürbağ Savunma ve Teknoloji A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma, güvenli ve hızlı mobil haberleşme çözümlerinin geliştirilmesi ve saha operasyonlarında kullanılmak üzere yerli teknolojiyle tasarlanmasını hedefliyor.

Bu iş birliğiyle, sınır güvenliği, afet yönetimi ve mobil komuta merkezleri gibi kritik sahalarda yüksek performanslı, dayanıklı ve güvenilir haberleşme sistemlerinin kurulacağı aktarıldı. Sahada hızla konuşlandırılabilen ve kullanımı kolay olacak bu çözümlerin, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlileşme ve teknolojik bağımsızlık hedeflerine doğrudan katkı sunması planlanıyor.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. R. Ruşen Kömürcü, imza töreninde, "Gürbağ Savunma ile ortaklığımız, sahada ihtiyaç duyulan iletişim çözümlerini yerli mühendislik gücüyle sunma kararlılığımızı yansıtıyor. Bu protokol, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde güçlü bir adım olacak" dedi.

Gürbağ Savunma ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Osman Batuhan BAĞIBAN ise "Bugün, ülkemizin savunma sanayii vizyonuna güç katacak önemli bir adımı birlikte atıyoruz. Ulak Haberleşme'nin haberleşmedeki öncülüğü ve Gürbağ Savunma'nın kontrol-yönlendirme mühendisliği bu iş birliğiyle birleşerek sahada gerçek bir sinerji yaratacak. Bu anlaşmanın ülkemize, sektörümüze ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu ortaklığın Türkiye'nin kritik sahalarda kullanılacak yerli ve güvenli haberleşme altyapılarını güçlendirmesi, savunma ve sivil alanlarda teknolojik özerkliğini artırması hedefleniyor.