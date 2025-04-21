Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uyum Sürecinde Dijital ve Pratik Çözüm Ortağı: MultiPetrol - Son Dakika
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Teknoloji

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uyum Sürecinde Dijital ve Pratik Çözüm Ortağı: MultiPetrol

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uyum Sürecinde Dijital ve Pratik Çözüm Ortağı: MultiPetrol

Multinet Up, zorunlu hale gelen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geçiş sürecinde MultiPetrol ürünüyle firmalara güvenli, pratik ve maliyet avantajı sağlayan bir akaryakıt yönetimi deneyimi sunuyor.

21.04.2025 14:45
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Türkiye'deki tüm şirket araçları için 30 Nisan 2025'e kadar zorunlu hale gelen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geçiş süreci, iş dünyası için önemli bir dijitalleşme adımı niteliğinde. Bu adım, şirketlerin yakıt yönetimini hem daha güvenli hem de daha verimli bir hale getiriyor. Multinet Up'ın gelişirdiği MultiPetrol çözümü ise bu geçişi kolaylaştırırken firmalara operasyonel verimlilik ve tasarruf sağlıyor.

UTTS ile birlikte artık plaka bilgileri manuel olarak girilmeyecek; araç bilgileri otomatik olarak ödeme cihazlarına aktarılacak. Bu sayede daha şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir bir yapı kurulmuş olacak. MultiPetrol, bu sistemle tam entegre çalışarak şirketlerin UTTS'ye zahmetsizce uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Her Ölçekten Şirkete Uygun Akaryakıt Çözümü

Filo yöneten büyük şirketlerden yalnızca bir araçla hizmet sunan KOBİ'lere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden MultiPetrol, temassız yakıt alımı, araç bazlı limit tanımlama, gider takibi ve tek fatura avantajı gibi özellikleriyle şirketlerin günlük operasyonlarını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ayrıca, farklı akaryakıt istasyonlarından yapılan yakıt alımları tek bir faturada birleştirilerek muhasebe süreçlerinde de önemli kolaylık sağlıyor.

MultiPetrol'ün sunduğu harcama yönetimi, detaylı raporlama ve anlık izleme gibi dijital özellikler sayesinde, hangi aracın ne zaman, ne kadar yakıt aldığı saniyeler içinde görüntülenebiliyor. Bu durum da firmaların yakıt giderlerini daha etkin şekilde analiz etmesine olanak tanıyor. Şirketler bu sayede akaryakıt harcamalarını da daha stratejik yönetebiliyor.

Yaygın Erişim Ağı Sunuluyor

MultiPetrol'ün avantajları, Shell'in 81 ildeki 700'den fazla UTTS uyumlu istasyonuyla daha da erişilebilir hale geliyor. Türkiye genelinde yaygın istasyon ağıyla hizmet veren Shell, MultiPetrol kullanıcılarının her noktada güvenli ve hızlı yakıt alımı gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu güçlü iş birliği sayesinde firmalar, UTTS sürecine kolayca entegre olurken operasyonel verimlilikten de ödün vermiyor.

Multinet Up Üye İş Yeri ve İş Birlikleri Genel Müdür Yardımcısı Erem Çakıroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "MultiPetrol ürünümüz, sadece UTTS uyumluluğu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda işletmelere dijitalleşme ve maliyet yönetimi açısından büyük avantajlar sunuyor. Haziran 2024'te gerçekleştirdiğimiz Pazar ve Segmentasyon Araştırması'na göre MultiPetrol kullanıcılarının memnuniyet skoru yüzde 76,6 seviyesinde. Bu veri, sunduğumuz hizmetin ne denli etkili ve ihtiyaç odaklı olduğunu ortaya koyuyor. Shell'in geniş istasyon ağıyla entegre çalışan MultiPetrol'ün sunduğu şeffaf, güvenilir ve pratik çözümlerle firmalar, UTTS sürecine kolayca uyum sağlayacak."

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Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uyum Sürecinde Dijital ve Pratik Çözüm Ortağı: MultiPetrol - Son Dakika

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