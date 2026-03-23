Sinop'ta Tarihi Milli Maç Hazırlıkları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, 18 Nisan'daki Türkiye-İsviçre maçı için Sinop'ta stadyum hazırlığı yapıyor.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre maçını oynayacağı Sinop Şehir Stadı'nda hazırlıklar devam ediyor

A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapmaya hazırlanan Sinop'ta geri sayım başladı. 18 Nisan'daki Türkiye-İsviçre randevusu öncesi, 10 bin kişilik stadyum adeta yeniden inşa ediliyor. Işıklandırmadan koltuk yenilemeye, skor tabelasından boyama işlemlerine kadar geniş kapsamlı bir 'yenileme operasyonu' yürüten ekipler, stadı maça yetiştirmek için hummalı bir mesai harcıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, AA muhabirine, Türkiye'nin en kuzeyinde ilk defa milli bir maça ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı heyecan duyduklarını söyledi.

Denize 100 metre mesafede, 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sinop Şehir Stadı'nın 2024 yılında hizmete alındığını ancak resmi açılışının henüz yapılmadığını anlatan Kalyon, 18 Nisan'da hem milli heyecanı yaşayacaklarını hem de stadın resmi açılışının yapılacağını dile getirdi.

Stadın UEFA standartlarına uygun hale getirilmesi için federasyon yetkilerince kendilerine bir liste verildiğini aktaran Kalyon, "Tüm eksikleri tamamlıyoruz." dedi.

Kalyon, 18 Nisan'ın Sinop için tarihi bir gün olacağını, bu tarihi günün heyecanını hep birlikte yaşayacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten bizim için büyük bir onur olacak. Burada milli takımı ağırlamak ve alnımızın akı ile çıkmak hepimizin hedefi. Bu milli maçın oynanacak olmasıyla biz de stadımızda UEFA standartlarını yakalamış olduk. Bakanlığımız da bize büyük destek oldu. Özellikle ödenek noktasında sağ olsunlar, gerekli tüm katkıları sundular. Eğer Sinop olarak bu işe sahip çıkarsak, çıkmaya devam edersek bundan sonra da stadımızda böyle müsabakalar olacaktır."

Kalyon, milli maçın kent turizmine de önemli katkı sunacağına inandığını dile getirerek, "Türkiye'nin en kuzeyinde çok güzel bir yerdeyiz. Tarihi zenginlikleri olan bir şehiriz. Bu durum mutlaka misafirlerimizin ilgisini çekecektir. İnşallah her birlikte güzel bir ortamda bu heyecanı yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:44:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Sinop'ta Tarihi Milli Maç Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.