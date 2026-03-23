Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti

23.03.2026 16:07
Sarıyer Maslak'ta Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan düşen ünlü yapımcı Erol Köse yaşamını yitirdi. Köse'nin intihar mı ettiği yoksa düşerek mi hayatını kaybettiği yapılacak incelemelerden sonra belli olacak.

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen ünlü yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak'taki Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan düşerek hayatını kaybetti.

İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Magazin dünyasını sarsan bu ani ölüm sonrası Köse'nin intihar mı ettiği yoksa düşerek mi hayatını kaybettiği yapılacak incelemelerden sonra belli olacak.

OLAYDAN HEMEN ÖNCE YARDIMCISINI GÖNDERMİŞ

Erol Köse ölümünden önce evde çalışan yardımcısına "Sen evden çık, benim misafirim gelecek" dediği, yardımcısı evden çıktıktan 20 dakika sonra da olayın gerçekleştiği öğrenildi.

EROL KÖSE KİMDİR?

21 Eylül 1965 yılında Elazığ'da doğan Erol Köse, Türkiye'nin en tanınmış yapımcı ve eski şarkıcılarından biri. Müzik hayatına "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla başlamış, sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle yapımcılık kariyerine başladı.

Asker emeklisi Abdülkadir ile Zülfi'nin çocuğu olan Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken müzik sektörüne girmişti. 2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.

CEM UZAN MİLLETVEKİLİ ADAYI YAPMIŞTI

Çalıştığı kişilerin ünlü olmasıyla Yeşim Salkım, eşi Hakan Uzan ile Köse'yi tanıştırdı. İkilinin anlaşmasıyla Köse, Uzan'ın müzik şirketinin ortağı oldu. Yüzde 51 pay sahibi olan Köse, Rumeli konserlerini yapmaya başladı. Bu ortaklık sürecinde de Köse, Cem Uzan ile tanıştı. Cem Uzan, Köse'ye Genç Parti milletvekilliği adaylığı önerdi. Fakat seçimler sonrası partinin yeterli oy sayısı alamamasıyla Köse, milletvekili olamadı.

İKİ KERE VURULDU

Erol Köse, ayrıca bir kere topuğundan bir kere de bacağından olmak üzere iki kere vuruldu. Vurulmasıyla ilgili 2011 yılında konuşan Köse, "Kimseye boyun eğmem bu vurulma olayından önce de mafyaya haraç vermediğim için vuruldum" sözlerini kullandı. İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan isminde bir kızı bulunmaktadır.

    Yorumlar (6)

  • Erdi Özakdarma Erdi Özakdarma:
    modaya ayak uydurmuş.. 1 6 Yanıtla
  • Yasin ÜNSAL Yasin ÜNSAL:
    Bu adamın o kattan yüksekten düşmüş olma ihtimali neredeyse yok. Allah bilir kim itti aşağı. Hatta yönetmenin yatağı filmi diye bir film var ???? 3 2 Yanıtla
  • Erhan Nas Erhan Nas:
    binadan düşme olayları artmaya başladı bu aralar 5 0 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Güllü gibi gitti desene 0 0 Yanıtla
  • Ömer Güçlü Ömer Güçlü:
    yuh 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Hyeon-gyu Oh gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar Hyeon-gyu Oh gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar
Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye sürpriz mesaj Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj
El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi
3 şut, 2 gol Erzurumspor liderliği geri aldı 3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı

15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
13:16
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
13:14
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
11:59
FIFA’dan Adana Demirspor’a şok bir ceza daha
FIFA'dan Adana Demirspor'a şok bir ceza daha
