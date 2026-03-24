Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü
Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

24.03.2026 11:29
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 25. gün tüm şiddetiyle devam ediyor. İran ordusu bugün Tel Aviv'i füzelerle ağır hasara uğratırken, bölgeden servis edilen görüntülerde arabaların yanarak küle döndüğü, çok sayıda binanın harabeye döndüğü ve ekiplerin bölgedeki çalışmaları yer aldı.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş 25. gününde sürerken, İran’ın bugün düzenlediği füze saldırısı Tel Aviv’de yeniden alarm yarattı. Associated Press’in aktardığına göre İran’dan ateşlenen bir füze Tel Aviv’in merkezine isabet etti; saldırıda binalarda hasar oluştu, ancak ilk belirlemelere göre can kaybı ya da ağır yaralanma bildirilmedi. Aynı saatlerde bölgede sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi ve şehirde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Bölgeden servis edilen görüntüler, saldırının ardından oluşan yıkımı gözler önüne serdi. Görüntülerde dar bir yerleşim sokağında en az birkaç aracın ağır hasar aldığı, bazı araçların tamamen yandığı, yoğun siyah dumanın gökyüzüne yükseldiği ve yolun büyük parçalar halinde enkazla kaplandığı görülüyor. Kamera ilerledikçe çevredeki apartmanların cephelerinde kırılma, dökülme ve patlama basıncına bağlı yapısal hasar izleri dikkat çekiyor.

Görüntülerde ayrıca, olay yerine ulaşan ekiplerin çevrede güvenlik çemberi oluşturmaya çalıştığı, bazı kişilerin yangının yayıldığı noktaya yaklaşarak müdahale hazırlığı yaptığı ve bölgedeki sivillerin şaşkınlık içinde hasarı izlediği anlar yer alıyor. Bir başka dikkat çeken unsur ise sokakta park halinde bulunan araçların yalnızca şarapnel ya da doğrudan temasla değil, patlamanın basıncı ve ardından çıkan yangınla da kullanılamaz hale gelmiş görünmesi. Görüntüler, tek bir noktadaki isabetin çevrede zincirleme hasar yarattığını ortaya koyuyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1443'ü, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şakir Keser Şakir Keser:
    İsrail sadece sivil yerlere düşen füzeleri gösteriyor demekki yıkım daha büyük İsrail'de 0 0 Yanıtla
  • Tahir Arı Tahir Arı:
    Eyvah akpartililer üzülecek. Nede olsa onlarla.birlikteler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
