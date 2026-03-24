İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail’in ABD ile birlikte İran’a saldırmasıyla başlayan çatışmalar 25 gündür sürüyor; taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürürken İran’dan atılan bir füze, Demir Kubbe’yi aşarak hedefe ulaştı. İsrail'in kabusu olan füzenin düştüğü yerde ise kocaman bir çukur oluştu.

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, 28 Şubat sabahı İsrail’in ABD ile birlikte İran’a saldırmasıyla yeni bir boyuta taşındı. Bu gelişmenin ardından başlayan çatışmalar 25 gündür sürüyor.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR 

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Tahran yönetimine ait hedefleri vurmaya devam ettiğini duyurdu. İsrail, İran’a ait askeri ve stratejik noktaları hedef alıyor. İran da buna karşılık olarak İsrail’e yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gece boyunca Tel Aviv başta olmak üzere farklı noktalara füze saldırıları düzenledi.

DEMİR KUBBE'Yİ DELİP GEÇEN FÜZE 

İran’dan fırlatılan bir füze, İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi aşarak hedefe ulaştı. CNN Türk, füzenin düştüğü noktayı görüntüledi. Görüntülerde isabet alan bölgede büyük bir çukur oluştuğu dikkat çekti.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 13:52:51. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.