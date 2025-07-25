Uluslararası Savunma Fuarı'nda Milli İş Birliği - Son Dakika
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Teknoloji

Uluslararası Savunma Fuarı'nda Milli İş Birliği

25.07.2025 17:21
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ULAIS ve Netaş, kablosuz haberleşmede yerli çözümler geliştirmek için stratejik protokol imzaladı.

IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak bir iş birliğine ev sahipliği yaptı. ULAK Haberleşme A.Ş. ve Netaş Telekomünikasyon A.Ş., kablosuz haberleşme altyapılarında milli çözümlerin geliştirilmesini hedefleyen stratejik bir iş birliği protokolü imzaladı.

İmzalanan protokol kapsamında, mevcut ve gelecek nesil kablosuz erişim altyapılarının yerli mühendislikle tasarlanması, geliştirilmesi, test edilmesi ve sahaya entegrasyonu hedefleniyor. ULAK'ın milli 4.5G ve 5G baz istasyonu çözümleri ile Netaş'ın radyo erişim ağları ve savunma haberleşmesi alanındaki teknolojik bilgi birikimi bir araya getirilerek, yüksek güvenlikli ve düşük gecikmeli sistemlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. R. Ruşen Kömürcü, imza töreninde yaptığı açıklamada, "İmzalanan iş birliği anlaşmasının Türkiye'nin kablosuz iletişim altyapılarında yerli çözümlerin standart haline gelmesine öncülük edeceğine inanıyoruz. Protokol ile hedeflenen ortak ürün ve sistemler; kamu kurumları, savunma sanayi kuruluşları ve Telekom operatörleri başta olmak üzere çok sayıda stratejik kullanıcıya hizmet edecek" dedi. Netaş CEO'su Sinan Dumlu ise, "Bu iş birliği yalnızca teknik bir ortaklık değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital bağımsızlık vizyonuna ortak mühendislik ruhuyla katkı sunan bir adımdır. Bu protokol, kablosuz haberleşmede yerli ve milli bir ekosistemin inşası için ULAK ve Netaş arasında süregelen iş birliği açısından yeni ve önemli bir kilometre taşıdır" ifadelerini kullandı.

Netaş'ın IP tabanlı haberleşme ağları çözümleri ile sunucu, güç sistemleri ve mikrodalga iletim sistemleri, ULAK'ın kamu güvenliği, afet anları ve mobil taktik sahalar için geliştirdiği yerli haberleşme çözümleriyle entegre edilerek, sivil ve askeri tüm kullanıcılar için güvenli ve esnek ağ çözümleri oluşturulacak. ULAK ve Netaş arasındaki bu iş birliği, savunmadan sivil iletişime uzanan geniş bir yelpazede milli teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacak ve Türkiye'nin haberleşme alanındaki stratejik özerkliğini güçlendirecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Uluslararası Savunma Fuarı'nda Milli İş Birliği - Son Dakika

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