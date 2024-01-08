 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar TEKNOFEST'e Katılmak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar TEKNOFEST'e Katılmak İstiyor

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nda eğitim gören çocuklar, tasarladıkları sualtı dronu, amfibik robot ve topraksız tarım cihazlarıyla TEKNOFEST'e katılmak istiyor. Projelerden biri denizlerdeki kirliliği gidermek için hazırlanan amfibik robot, diğeri ise sualtındaki zenginlikleri incelemek için tasarlanan sualtı dronu. Ayrıca öğrenciler hidroponik tarım uygulaması ve topraksız tarım projesiyle de dikkat çekiyor.

Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar TEKNOFEST\'e Katılmak İstiyor
08.01.2024 - 11:13,
Abone Ol

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfında (TÜZDEV) eğitim gören çocuklar, tasarladıkları "sualtı dronu", "amfibik robot" ve "topraksız tarım" cihazlarıyla TEKNOFEST'e katılmak istiyor.

TÜZDEV'de bilgisayar öğretmeni olan Hikmet Kalfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üstün zekalı öğrencilerin projelerini desteklediklerini, bunları hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Çocukların, tasarladıkları projelerle TEKNOFEST'te yarışmak istediklerini dile getiren Kalfa, projelerden birinin, denizlerdeki kirliliğin giderilmesi amacıyla hazırlanan, atık ve çöplerin temizlenmesi için suda ve karada hareket edebilen insansız "amfibik robot" olduğunu anlattı.

Kalfa, öğrencilerin sualtı dronu da tasarladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz dronun çalışması için gerekli motorları ve yazılımları tamamlamış durumdalar. Motorlarımızın bir kısmını satın aldık, sahip olduğumuz motorların bir kısmını da sualtı motoruna dönüştürdük." dedi.

Sualtı dronunun işlevselliğine değinen Kalfa, şimdi bir yarışma aracı olarak tasarlanan dronun, ileriki aşamalarda su altındaki zenginlikleri incelemeyi de sağlayacağını ifade etti.

Biyoloji Öğretmeni Özlem Talip Akkum ise öğrencilerle "hidroponik tarım" uygulaması geliştirdiklerini bildirerek, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimiz, suda çeşitli besi yerlerini hazırladıktan, mineralleri ve gübreleri ilave ettikten sonra tohumlarını ekecekler. Tohumların takiplerini de uzaktan algılama sistemiyle yapacaklar. Kamera ısı sensörleri yardımıyla bitkinin büyümesini kontrol edecekler. Bu sayede bitkinin verimli yetişip, yetişmediğini elde ettikleri sonuçlara göre analiz edecekler."

Öğrencilerden Hamza Clavijo Olarte ise topraksız tarım projesiyle bitkilerin yapay ışıkla güneş görmeden yetiştirildiğini, sebze tohumlarının telefon veya bilgisayarla uzaktan kontrol edilebildiğini söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Tarım, Çevre, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar TEKNOFEST'e Katılmak İstiyor - Son Dakika


11:35
Rıdvan Dilmen canlı yayında Süper Kupa'nın oynanacağı tarigi verdi Rıdvan Dilmen canlı yayında Süper Kupa'nın oynanacağı tarigi verdi
11:25
Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50
Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44
Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41
Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38
Gram altın 1.950 liradan satılıyor Gram altın 1.950 liradan satılıyor

Son Dakika
11:25 Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44 Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41 Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38 Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33 Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15 "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12 Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 11:50:45. #1.11#
SON DAKİKA: Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar TEKNOFEST'e Katılmak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement