Uykusuzluk beyninizi yaşlandırabilir mi? Journal of Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, uyku eksikliği beynin yapılarını bir gecede yaşlandırabilir. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.
Uykusuzluğun bir de beyninizi yaşlandırdığı ortaya çıktı
Journal of Neuroscience'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, tek bir gece dahi olsa uykusuzluk, beyninizin yaşlanmasına neden olabilir. Beyin yaşlandığında, bilişsel fonksiyonları azalıyor ve kimyasal değişimler yaşanıyor.
Uyku, vücudumuzun günün yorgunluğunu atması ve iyileşmesi için önemli bir zaman dilimidir. Beynimiz de bu süreçte vücudumuzla aynı şeyi yapıyor. Hafıza konsolidasyonu, toksinleri temizleme ve yeni sinirsel yollar oluşturma sadece uyurken gerçekleşiyor. Yeterli uyku almazsanız, beyniniz önemli işlevleri yerine getirmek için yeterince zaman bulamaz ve bilişsel fonksiyonları etkilenir.
Yapılan bu çalışma, MRG'lerle beyin yapılarının yaşını, uykunun nasıl etkilediğini araştırıyor. Katılımcılar, yaş ortalaması 25.3 olan 19 ila 39 yaş arası 134 sağlıklı gönüllüyü içeriyor.
Çalışma sırasında dört uyku koşulu ölçüldü: Toplam uyku yoksunluğu (hiç uyumamak), kısmi uyku yoksunluğu (üç saat uyumak) ve kronik yoksunluk (beş gün boyunca beş saat uyumak) ve kontrol grubu (sekiz saat uyumak).
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Dört gruptan sadece toplam uyku yoksunluğu grubunun, tek bir gece uykusuzluktan sonra beyin yaşının istikrarlı bir şekilde bir ila iki yıl arttığı bulundu. Beyin yaşının diğer gruplarda önemli ölçüde değişmediği belirlendi. Ayrıca, tam bir gece uyku, beynin yaşlanma etkilerini tersine çeviriyor.
Bu çalışmanın, katılımcıların yaşı ve çalışmanın süresiyle ilgili bazı sınırlamaları bulunuyor. Bu nedenle, sonuçları farklı yaş gruplarında ve uyku alışkanlıklarında uyku yoksunluğunun uzun vadeli etkilerini araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.
Yani eğer beyninizin yavaşladığını hissediyorsanız, yapmanız gereken şey kesinlikle uyumak. Sürekli uykusuzluk yaşıyorsanız, beynin yaşlanma etikleri kalıcı olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Uykusuzluk Beyninizi Yaşlandırabilir - Son Dakika
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