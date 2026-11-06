Uzman Topuzoğlu, 15 yaş altı kısıtlamasında kiralık hesaba yapay zeka önlemi önerdi - Son Dakika
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Uzman Topuzoğlu, 15 yaş altı kısıtlamasında kiralık hesaba yapay zeka önlemi önerdi

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Uzman Topuzoğlu, 15 yaş altı kısıtlamasında kiralık hesaba yapay zeka önlemi önerdi
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Uzman Topuzoğlu, 15 yaş altı kısıtlamasında kiralık hesaba yapay zeka önlemi önerdi
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15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasının ardından Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, başkalarınca hesap kiralama işlemleri yapılabileceğini söyledi. Ona göre aynı yüzlerin sürekli paylaşıldığı hesaplar, yapay zeka sayesinde tespit edilip önlem alınabilir.

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, 15 yaşın altındaki çocuklar için getirilen sosyal medya kısıtlamasının ardından başka kişiler tarafından hesap kiralama işlemleri yapılabileceğini söyleyerek, "Hesap kiralamalar yapay zeka ile tespit edilip önlenebilir" dedi.

Hakan Topuzoğlu, düzenleme ile birlikte çocuklarda ve ebeveynlerde dijital okuryazarlığın ön plana çıkacağını söyleyerek, "Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri geldi. Bunu oldukça olumlu olarak değerlendiriyorum. Çünkü ne yazık ki bugüne kadar bir başıboşluk olduğu için sıkıntılar olabiliyordu. Tabi ki bu gelişme dijital okuryazarlığın da daha ön plana gelmesini sağlayacak. Bu konuda hem okulda, hem evde, hem öğretmenler, hem aile, anne baba çocuklarını daha iyi bilinçlendirmiş olacak. Tabi ki yasal anlamdaki bu düzenleme sayesinde de artık sosyal medya bir sıkıntı, facia merkezi ya da yanlış çalışmaların olduğu yer değil de daha çok üretkenlik ya da katkı sağlayabilecekleri, bilgi paylaşabilecekleri, iyiye kullanabilecekleri bir yer haline gelmiş olacak" dedi.

"Kiralık hesaplar yapay zeka ile tespit edilebilir"

Kısıtlamanın ardından kiralık hesapların açılarak kullanıma sunulabileceğini fakat yapay zeka ile tespit edilebileceğini belirten Topuzoğlu, "Aslında şöyle bir durum var. Her türlü düzenlemede ne yazık ki bazıları da bunu nasıl ortadan kaldırabilirim ya da alternatif yollardan nasıl kullanabilirim diye yöntemler üretmeye çalışıyorlar. İşte burada da sosyal medya hesaplarının satılması gündeme geliyor. Başkaları adına açılmış hesaplar olabilir ya da anne babasının hesabı olabilir, tanıdık birinin hesabı olabilir ya da parayla satılan hesaplar olabilir. Bunlar gündeme gelecek ama tabi ki bunu da aslında engellemek mümkün. Nasıl mümkün olabilir diye düşündüğümüz zaman aklımıza şöyle bir cevap geliyor. Sürekli bir hesapta aynı yüzler paylaşılıyorsa yapay zeka kullanılarak bu hesabın başkası adına açılıp da kullanıldığı, 15 yaşından daha küçük birinin kullandığı tespit edilebilir ve böylece bununla ilgili gerekli önlemler de alınabilir. Fakat tabi ki bu konuda hem sosyal medya mecralarının hem de kurum ve ailelerin aynı bilinçte olması ve aynı tavrı ortaya koyması da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hakan TopuzoğluSosyal MedyaYapay ZekaTeknolojiGüncelMedyaSon Dakika

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