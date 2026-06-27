Van\'da DENEYAP Proje Şenliği Düzenlendi

Van'da Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda faaliyet gösteren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri tarafından "Dönem Sonu Proje Şenliği" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğinde yürütülen atölyelerde, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 12 takımın projelerini sergilediği şenlikte, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, gençlerin teknoloji, analitik düşünme ve proje geliştirme süreçlerinde aldıkları 3 yıllık eğitimin önemine vurgu yaptı. İl Müdürü Tosun, "Geçmişte gençlerimizle ilgili hep olumsuzluklar zikredilirdi. Hala dilimizde maalesef 'Bu gençlerin hali ne olacak?' sorusu yer alsa da biz bardağın dolu tarafından bakıyoruz. Geleceğimize umutla baktığımız, bizi heyecanlandıran, geleceğe daha da güvenle götürebileceğimiz yeni bir neslin geldiğine şahit olduk. Bu anlamda da gençlerimizle gurur duyuyoruz. Tabii bu eğitim sürecinin bizzat kendi kıymeti önemdedir. Az önce bazı velilerimiz şunu soruyor: 'Bu eğitimin sonucunda ne olacak?' diye. Bu eğitimin sonucunda bizzat bu çocuklarımız, geleceğe hazırlanırken teknolojiyi, analitik düşünebilmeyi, kendi yeteneklerini geliştirebilmeyi, keşfedebilmeyi, projeye dönüştürebilmeyi ve bizzat aslında bu alanda zihnini kurgulayabilecek bir genç modeline dönük güzel bir üç yıllık eğitim alıyorlar. Bundan sonra da zaten devletimizin farklı imkanlarıyla bu gençlerimizi birçok alanda ve projede yine değerlendirmiş olacağız. Bu süreçte özellikle eğitmenlerimizin büyük gayretleri var; hassaten hem kurum adına hem şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sibel Turan ise öğrencilerin sadece proje hazırlamadığını, aynı zamanda araştırma, takım çalışması ve problem çözme becerileri kazandığını belirterek, "DENEYAP Atölyelerinde büyük bir emek ve özveriyle hazırlanan Uzay Yaşam Kapsülü projelerinin dönem sonu sunumları için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle projelerde görev alan tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizi ve onlara her daim destek veren çok değerli ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Sizler sadece bir proje hazırlamıyorsunuz; aynı zamanda araştırmayı, takım çalışmasını, problem çözmeyi ve geleceğin teknolojilerini öğreniyorsunuz. Bugün ortaya koyduğunuz çalışmalar, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkı sağlayacak önemli adımlardır" diye konuştu.

"Van'dan yükselen teknoloji meşalesi tüm Türkiye'yi aydınlatacak"

T3 Vakfı İl Temsilcisi Şüheda Nur Arvasi Gülaçar da Van'dan yükselen teknoloji çalışmalarının önemli olduğunu dile getirerek, "Bugün burada sadece bir dönemin kapanışını yapmıyor, aylardır süren emeğin ve hayal gücünün projeye dönüşmüş halini görüyoruz. Van'dan yükselen bu teknoloji meşalesi, gelecekte tüm Türkiye'yi aydınlatacak bir güce sahip ve buna olan inancımız tam. Kıymetli velilerimiz; bizlere güvendiğiniz, çocuklarınızı Milli Teknoloji Hamlesi'nin bu güzel yuvasına emanet ettiğiniz ve her anlarında onların arkasında dağ gibi durduğunuz için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Değerli eğitmenlerimiz; sizler sadece kodlama, robotik ve yapay zeka öğretmediniz. Sizler bu gençlere 'Ben yapabilirim' özgüvenini aşıladınız. Sabrınız, emeğiniz ve rehberliğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - VAN